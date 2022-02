Porto Alegre Porto Alegre ganha novo site sobre o monitoramento do mosquito Aedes aegypti

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2022

O Mapa do Aedes traz o resultado em tempo real das vistorias semanais das armadilhas que atraem o mosquito vetor da dengue Foto: Cristine Rochol/PMPA O Mapa do Aedes traz o resultado em tempo real das vistorias semanais das armadilhas que atraem o mosquito vetor da dengue. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Entrou no ar, nesta quinta-feira (17), um novo site com informações sobre o monitoramento do mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, zika e chikungunya, em Porto Alegre. O site está dividido em cinco menus: vigilância do mosquito, dados e mapas, profissional da saúde, cidadão e divulgação.

Na capa, o internauta tem acesso direto aos mapas da infestação vetorial (da semana e das quatro últimas semanas) e notícias. Além disso, na parte superior da capa está o Mapa do Aedes, que traz o resultado em tempo real das vistorias semanais das armadilhas que atraem o mosquito vetor da dengue.

Todos os mosquitos recolhidos das armadilhas são identificados e enviados ao laboratório para análise de positividade viral por meio de técnicas específicas. O MI Aedes (Monitoramento Integrado do Aedes) é feito pela prefeitura desde 2012.

Em fevereiro de 2015, foi lançado o site Onde Está o Aedes?, primeira publicação exclusiva da prefeitura para reunir as informações referentes ao vetor e às doenças transmitidas por ele.

Atualmente, o MI Aedes é composto por 910 armadilhas, instaladas em 45 bairros da cidade. Os locais foram definidos a partir de uma matriz de vulnerabilidade do Ministério da Saúde. A intenção é, gradualmente, ampliar essa a área de cobertura pelas armadilhas.

