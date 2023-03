Futebol Porto Alegre formaliza intenção de sediar Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

O prefeito Sebastião Melo e o vice-prefeito Ricardo Gomes reuniram-se, na manhã desta sexta-feira (17), com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, para formalizar a disposição da Capital de ser uma das sedes brasileiras da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. Acompanhados da secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Débora Garcia, entregaram ofício da prefeitura para que a federação possa dar início às tratativas junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No documento, a cidade enfatiza a vocação como sede de grandes eventos – como o campeonato de skate STU National e o South Summit -, incluindo a experiência como subsede da Copa de 2014, além de contar com dois estádios de alto padrão – Beira-Rio e Arena.

“Temos todas as condições de receber com qualidade mais esse campeonato – estádios, infraestrutura, gastronomia, hotelaria e serviços. Queremos trabalhar em conjunto para trazer mais esse grande evento para Porto Alegre, que já é capital do skate e da inovação, o que pode trazer mais desenvolvimento e oportunidades para a cidade e os cidadãos” -Prefeito Sebastião Melo.

O vice-prefeito ressalta que Porto Alegre está preparada e cada vez mais se consolida para receber grandes eventos. “O nosso futebol feminino é referência, muito admirado. A Capital está de portas abertas”, disse Gomes.

“Vamos encaminhar hoje mesmo à CBF. Esse processo é uma junção de esforços. Seria uma vitória para a cidade”, afirmou o presidente da FGF.

Futebol feminino

Por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), a prefeitura firmou convênio com a Secretaria Nacional de Futebol do governo federal para a formação do Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino (CDFF), exclusivo para jovens em situação de vulnerabilidade social. O primeiro projeto deste modelo na Região Sul, que aguarda repasse dos recursos para ter início, funcionará com a implementação de núcleos de futebol de base, compostos por 120 crianças e adolescentes entre 13 a 17 anos, prioritariamente matriculadas em escolas públicas.

Porto Alegre formaliza intenção de sediar Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027