Porto Alegre Porto Alegre já tem 76 novos prefeitos de praças voluntários

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2022

Melo ressaltou a importância da corresponsabilidade para transformar a cidade em um lugar melhor Foto: Cesar Lopes/PMPA Melo ressaltou a importância da corresponsabilidade para transformar a cidade em um lugar melhor. (Foto: Cesar Lopes / PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O prefeito Sebastião Melo nomeou, neste sábado (02), mais 12 prefeitos das regiões Norte e Leste de Porto Alegre. Agora, serão 76 voluntários para auxiliar o poder público nos cuidados com a preservação e manutenção dos parques e praças.

As solenidades de posse aconteceram na praça Parque Reserva do Açungui (av. Ecoville esquina com a rua Kroff Plinio, bairro Sarandi) e também na Praça Arquiteto Edgar Graeff (av. Rachel Wolfrid, 57, bairro Alto Petrópolis).

A iniciativa prevê que os prefeitos nomeados sejam voluntários para auxiliar o poder público nos cuidados com a preservação ambiental e dos equipamentos públicos. Além da entrega do crachá e certificado aos prefeitos nomeados, foi assinado o Pacto de Governança entre a comunidade e os gestores da prefeitura, com objetivo de estabelecer a corresponsabilidade no cuidado com os espaços públicos.

Para o prefeito Sebastião Melo, a corresponsabilidade no cuidado com os parques e praças é fundamental para transformar a cidade em um lugar melhor de se viver. “A prefeitura sozinha não consegue solucionar todos os problemas.

A Capital só se desenvolve quando governo e comunidade trabalham juntos na preservação dos espaços públicos”, defende. “Praça bem cuidada pela cidade é praça mais bonita e humanizada. Quando se chega a um bairro e a cidade está iluminada, eleva alma de um bairro e eleva alma da cidade”.

A secretária Ana Pellini ressalta a importância desta colaboração entre as comunidades e o poder público. “Ações inovadoras como esta são muito importantes porque a gente começa a criar um corpo de comunidade onde um apoia o outro, troca experiência com o outro, estimula a cuidar da sua praça com muito mais disposição. Nós da Parcerias Estratégicas estamos à inteira disposição para ajudar e colaborar neste grande projeto”, observou Ana.

Já o secretário de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, ressaltou o compromisso dos gestores das Subprefeituras com os prefeitos das praças. “O trabalho conjunto para o cuidado com esses espaços garante o sentimento de pertencimento dos prefeitos na busca pelo bem-estar de toda a comunidade”, disse.

O secretário de Serviços Urbanos, Marcos Filipe, observou que a cooperação entre as comunidades e poder público é essencial. “Estou motivado e muito feliz. Ações como a que estamos vendo hoje de incentivo aos esportes são valiosas. O esporte precisa ser estimulado e estar nas comunidades”, defendeu.

Os prefeitos nomeados receberam um crachá e o certificado oficial e assinaram o Pacto de Governança entre a comunidade e os gestores da prefeitura, com objetivo de estabelecer a corresponsabilidade no cuidado com os espaços públicos. A missão agora será de auxiliar o poder público nos cuidados, manutenção e preservação ambiental dos espaços.

Conheça os Prefeitos de Praças nomeados neste sábado:

Zona Norte

PRAÇA ELIAS JORGE MOUSSALLE, bairro Sarandi – PREFEITO JARCEDI DE ARAUJO

PRAÇA CARAÍ, bairro Sarandi – PREFEITO GELSON NUNES PINTO

PRAÇA PARQUE RESERVA DO AÇUNGUI, bairro Sarandi – PREFEITA LISSANDRA DOS SANTOS THOMSEM

PRAÇA LAMPADOSA, bairro Sarandi – PREFEITO RUDIMAR JOSÉ WERLANG

PRAÇA PARQUE RESIDENCIAL MALCON, bairro Sarandi – PREFEITO PAULO RICARDO CESAR DE ANDRADE

PRAÇA LARGO MARIA APARECIDA DA CUNHA, bairro Sarandi – PREFEITO NILTON CESAR LOPES NATIVIDADE

PRAÇA JOÃO CALEGARI NETO, bairro Sarandi – PREFEITO JOSÉ LAENIO CARDOSO JÚNIOR

PRAÇA UBIRAJARA VALDEZ, bairro Sarandi – PREFEITA KELI CRISTINA PRADO

PRAÇA JUAN SONDERMANN, bairro Sarandi – PREFEITO NELSON DREISSIG

PRAÇA PARQUE RESERVA DO IBIRAMA, bairro Sarandi – PREFEITA BEATRIZ TRESSINO

Zona Leste

PRAÇA DAVID BEN-GURION, bairro Jardim Itu – PREFEITO LAURO LEOPOLDO COSTA E SILVA

PRAÇA ARQUITETO EDGAR GRAEFF, bairro Alto Petrópolis – PREFEITO ANDRÉ CAMPOS

