Rio Grande do Sul Traficantes argentinos são presos com mais de mil comprimidos de “Boa Noite, Cinderela” em Sarandi

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2022

Também foram encontrados com eles carimbos de médicos brasileiros e centenas de receituários de medicamentos controlados Foto: PRF/Divulgação (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na tarde deste sábado (02), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu dois homens que transportavam medicamentos de uso controlado, receitas médicas e carimbos de profissionais da medicina falsificados em um carro com placas da Argentina. A abordagem ocorreu na BR-386, em Sarandi.

Em ação de fiscalização e combate ao crime, os agentes deram ordem de parada ao motorista de um Peugeot 206 com placas argentinas. Durante buscas no veículo, foram encontrados comprimidos de medicamento de uso controlado, além de centenas de receituários médicos adulterados e 2 carimbos de médicos falsificados escondidos embaixo do banco do carro.

O medicamento é uma droga potente, muito utilizada por criminosos no golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”, em que drogam a vítima de forma a facilitar a consumação de crimes como roubo e estupro.

O motorista, de 49 anos, e o passageiro, de 38 anos, ambos argentinos, informaram que entregariam os comprimidos e receituários em Porto Alegre. Os dois foram presos e encaminhados à polícia judiciária. As drogas e o carro foram apreendidos.

