Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Após registrar o primeiro caso de coronavírus, Porto Alegre tem o primeiro caso de transmissão local de covid-19. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (18) pelo secretário da Saúde da Capital, Pablo Stürmer.

A transmissão local acontece quando um paciente contaminado que esteve no Exterior transmite o vírus para outra pessoa, sendo possível identificar a origem da infecção. Anteriormente, o município tinha apenas casos importados.

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan, também avisou que as restrições irão aumentar “a cada hora, a cada dia, a cada semana”. Nesta semana, a prefeitura publicou oito decretos suspendendo serviços públicos e atividades comerciais para barrar o contágio de coronavírus.

“Necessitamos da colaboração da imprensa para despertar a consciência em cada cidadão de que as pessoas estão correndo risco de vida. Por isso a importância da informação e do isolamento. Todas as nossas ações estão absolutamente alinhadas com o governo do Estado e com o Ministério da Saúde. E todos estão buscando as melhores evidências e práticas mundiais”, disse Marchezan.

