Por Redação O Sul | 30 de maio de 2023

foram administradas 316 mil doses da vacina na capital gaúcha Foto: Cristine Rochol/PMPA foram administradas 316 mil doses da vacina na capital gaúcha. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Porto Alegre manterá a vacinação contra gripe para todas as pessoas com seis meses ou mais enquanto houver doses disponíveis do imunizante.

A ofensiva contra a doença seguirá, embora a campanha nacional esteja prevista para terminar nesta quarta-feira (31). Segundo dados do LocalizaSUS, ferramenta do Ministério da Saúde, até esta terça-feira (30) foram administradas 316 mil doses da vacina na capital gaúcha.

O montante corresponde a uma cobertura de 44% da meta alcançada até o momento. O maior percentual está entre os idosos (50,5%).

Considerando apenas os grupos prioritários (crianças entre seis meses e menos de seis anos, idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e professores), o percentual fica em 41%.

O ideal, conforme as autoridades de saúde, é alcançar 90% para proteger a população contra as complicações causadas pelos vírus Influenza. A vacina protege contra os vírus influenza A (H3N2 e H1N1) e B.

A estimativa da Secretaria Estadual da Saúde é de aumento de casos de influenza A neste ano.

A partir da administração da vacina, o organismo necessita de 15 dias para criar os anticorpos necessários para garantir a proteção contra os vírus.

As vacinas contra Covid-19 e gripe podem ser feitas no mesmo dia, pois não há contraindicação para serem aplicadas de forma concomitante nos públicos aptos a receber as doses.

