Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Porto Alegre pode registrar vento forte e chuva nas próximas horas

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Ciclone extratropical é válido a partir das 18h desta terça-feira (19), até as 20h de quarta-feira (20)

Foto: Alex Rocha/PMPA
(Foto: Alex Rocha/PMPA)

A Defesa Civil de Porto Alegre reforçou o aviso para ventos fortes associados à formação de um ciclone extratropical, válido a partir das 18h desta terça-feira (19), até as 20h de quarta-feira (20).

As rajadas podem ultrapassar 75 km/h, com maior intensidade entre 12h e 20h de quarta-feira (20). Também há previsão de aproximadamente 25mm de chuva durante o período. As informações são do Cemadec (Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Porto Alegre) e da Catavento Meteorologia.

Em reunião emergencial da Copae (Comissão Permanente de Acompanhamento de Emergências) na manhã desta terça-feira, as secretarias de ponta mobilizaram suas equipes para atender possíveis ocorrências.

Servidores da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, do Departamento Municipal de Limpeza Urbana e do Departamento Municipal de Água e Esgotos, entre outros órgãos do município; e os parceiros Equatorial, IPSul, Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil, estão de prontidão.

A prefeitura recomenda atenção redobrada para risco de quedas de árvores, interrupções na rede elétrica e pontos de alagamento. Em caso de emergência, a população deve acionar o telefone 199.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

O que você deve saber sobre cassinos ao vivo
Informe epidemiológico aponta cenário desafiador da tuberculose no Rio Grande do Sul
https://www.osul.com.br/porto-alegre-pode-registrar-vento-forte-e-chuva-nas-proximas-horas/ Porto Alegre pode registrar vento forte e chuva nas próximas horas 2025-08-19
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Unidades de saúde estarão abertas no fim de semana em Porto Alegre pela Operação Inverno
Política Polícia Federal deixa cela pronta para eventual prisão de Bolsonaro
Inter 13 eliminações depois, o Inter de Alessandro Barcellos segue sem reação
Inter Roger Machado ainda está à frente do Inter, mas o relógio já começou a contar
Grêmio Grêmio tem desfalques importantes para encarar o Ceará na Arena pelo Brasileirão
Economia Intenção de consumo das famílias brasileiras recua 0,3% em agosto ante julho
Rio Grande do Sul Agressão de criança no Rio Grande do Sul: mais duas famílias denunciam professora por maus-tratos em creche de Caxias
Política Lula diz que três mandatos como presidente incomodaram muita gente: “Imagina se tiver o quarto”
Economia Câmara dos Deputados aprova urgência para projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil
Política “Foi o calor da emoção”, diz Flávio sobre Eduardo xingar Jair Bolsonaro
Pode te interessar

Porto Alegre Unidades de saúde estarão abertas no fim de semana em Porto Alegre pela Operação Inverno

Dicas de O Sul Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações gratuitas

Porto Alegre Porto Alegre recebe o Selo Bronze no prêmio “Município Amigo da Vacina”

Porto Alegre Surto de doença alimentar causa interdição de restaurante no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre