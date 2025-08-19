Porto Alegre Porto Alegre pode registrar vento forte e chuva nas próximas horas

19 de agosto de 2025

Ciclone extratropical é válido a partir das 18h desta terça-feira (19), até as 20h de quarta-feira (20) Foto: Alex Rocha/PMPA (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre reforçou o aviso para ventos fortes associados à formação de um ciclone extratropical, válido a partir das 18h desta terça-feira (19), até as 20h de quarta-feira (20).

As rajadas podem ultrapassar 75 km/h, com maior intensidade entre 12h e 20h de quarta-feira (20). Também há previsão de aproximadamente 25mm de chuva durante o período. As informações são do Cemadec (Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Porto Alegre) e da Catavento Meteorologia.

Em reunião emergencial da Copae (Comissão Permanente de Acompanhamento de Emergências) na manhã desta terça-feira, as secretarias de ponta mobilizaram suas equipes para atender possíveis ocorrências.

Servidores da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, do Departamento Municipal de Limpeza Urbana e do Departamento Municipal de Água e Esgotos, entre outros órgãos do município; e os parceiros Equatorial, IPSul, Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil, estão de prontidão.

A prefeitura recomenda atenção redobrada para risco de quedas de árvores, interrupções na rede elétrica e pontos de alagamento. Em caso de emergência, a população deve acionar o telefone 199.

