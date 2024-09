Porto Alegre Maratona Internacional começa neste sábado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Evento tem impacto no trânsito e no transporte público entre a Zona Sul e o Centro Histórico. (Foto: Joel Vargas/ Arquivo PMPA)

Um dos mais tradicionais eventos esportivos de atletismo no Brasil, a Maratona Internacional de Porto Alegre chega neste sábado (28) e domingo à sua 39ª edição com provas por ruas e avenidas entre a Zona Sul e o Centro da cidade. Estão inscritos cerca de 18,5 mil competidores oriundos de diversos continentes, para as modalidades de 5, 10, 21 e 42,2 quilômetros. Os prêmios totalizam R$ 530 mil.

Todas os percursos têm largada no Barra Shopping (Zona Sul), passando por locais como a orla do Guaíba e parques, conforme detalhado no site maratonadeportoalegre.com.br. As provas estavam previstas originalmente para junho, mas acabaram canceladas devido aos desdobramentos das enchentes no Rio Grande do Sul.

Com edições desde 1983, a Maratona da capital gaúcha é atualmente organizada pelo Clube de Corredores de Porto Alegre (Corpa) e conta com apoio institucional da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). O evento tem patrocínio de diversas empresas privadas – dentre as quais a Unimed, presente com dois postos de atendimento médico para atletas e público em geral, além de duas ambulâncias com UTI móvel.

No evento do ano passado, a prova principal teve como vencedores o queniano Vestus Cheboi (masculino) e a paranaense Marlei Willers, residente na cidade gaúcha de Morro Reuter (Vale do Paranhana). Ele cruzou a linha de chegada com um tempo de de 2 horas, 15 minutos e 29 segundos, ao passo que ela cravou 2 horas, 40 minutos e 59 segundos.

Programação geral

– Sábado, 7h: meia maratona (feminino e masculino).

– Sábado, 9h: rústicas de 5 e 10 quilômetros (feminino e masculino).

– Sábado, 11h: versão para a gurizada (feminino e masculino).

– Domingo, 6h55min: maratona para cadeirantes, deficientes visuais e outras categorias especiais.

– Domingo, 7h: maratona (prova principal (masculino e feminino).

Alterações no trânsito

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) deflagrou um esquema especial de trânsito – incluindo a participação de 300 agentes – para viabilizar o evento e reduzir os impactos à mobilidade na capital gaúcha.

Conforme a prefeitura, serão alteradas mais de 50 linhas de ônibus e cinco de lotação que circulam entre a Zona Sul e o Centro Histórico – em alguns pontos foram instalados terminais temporários para o embarque e desembarque de passageiros.

Desde as 23 dessa sexta-feira, há bloqueios na avenida Diário de Notícias (Barrashopping), no bairro Crista, em direção ao Centro Histórico. No local estará montada a estrutura de organização do evento, bem como os pontos de partida e chegada.

Para a realização das provas do primeiro dia de corrida, as alterações começam às 5h30min, com os bloqueios da avenida Beira-Rio e do cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva (Centro Histórico).

As interrupções também abrangem o trecho da avenida Mauá (Centro) a partir do prolongamento da Borges de Medeiros, das 6h30min em diante. Os motoristas são orientados a evitar a região. Na Zona Sul, veículos têm desvio na avenida Padre Cacique pelas Pinheiro Borda e Taquari (Cristal). Já na Icaraí, a alternativa disponível são as ruas Coronel Claudino e Tamandaré.

(Marcello Campos)

2024-09-27