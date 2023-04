Rio Grande do Sul Expochurrasco acontece neste sábado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2023

Durante o evento a prefeitura lançará o selo "Capital Mundial do Churrasco". (Foto: Giulian Serafim/Arquivo PMPA)

Localizado na área central de Porto Alegre, o Parque da Harmonia recebe a partir do meio-dia deste sábado (22) a primeira edição do festival “Expochurrasco”. Serão sete horas de atividades como degustação de diversos cortes de carne assada por chefes de cozinha do Brasil e Exterior, além da presença de mais de 60 empresas expositoras e 25 startups.

Também estão programados três shows. Subirão ao palco a gaúcha Luiza Barbosa (15h), a paranaense Bia Sosek (17h) e seu conterrâneo Michel Teló (19h). Após o encerramento, a organização doará 500 quilos de carne para 11 entidades parceiras da prefeitura no atendimento a grupos sob vulnerabilidade social, incluindo crianças, idosos e mulheres vítimas de violência.

O evento é realizado pela Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), com o apoio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDet). Já o governo gaúcho participa por meio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), que atuou na curadoria das nove startups e foodtechs que apresentarão ideias e inovações no segmento de proteína animal. Esses e outros detalhes podem ser conferidos em expochurrasco.com.br.

Selo

Durante o evento, a prefeitura apresentará o selo que confere a Porto Alegre o título extraoficial de “Capital Mundial do Churrasco”. A iniciativa resulta de mobilização deflagrada pelo vice-prefeito Ricardo Gomes, em parceria com representantes da iniciativa privada, para estimular a geração de emprego e renda por meio do turismo.

Trata-se da cidade brasileira com o maior número de churrasqueiras por habitante, além de abrigar mais de 100 estabelecimentos regularizados que se dedicam ao famoso assado. “Temos, ainda, uma forte cultura do churrasco em casa”, acrescenta Gomes. “Estamos legitimando essa marca, que precisamos divulgar ao mundo.”

Ao detalhar a ideia pela primeira vez, em julho do ano passado, ele mencionou um plano inicial prevendo calendário de ações junto à cadeia produtiva do prato típico e a escolha de setembro como “Mês do Churrasco” (setembro). Também cogitou a criação de museu temático, curso e festival internacional com a participação de assadores renomados e outros representantes do setor.

Na mesma época, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo lançou em evento (também no Harmonia) o “Gaudéria”, drinque especialmente criado para o projeto “Capital Mundial do Churrasco”. A bebida é elaborada à base de aguardente, bergamota e rapadura.

Lagoa Vermelha

A prefeitura ainda mencionou a possibilidade de conflito conceitual com a cidade de Lagoa Vermelha (Nordeste do Estado), que já detém o reconhecimento – este sim, em caráter oficial – como “Capital Nacional do Churrasco”. O título consta na lei federal nº 2.436/2019, rubricada pelo presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2021.

O município de 28 mil habitantes já possuía o mesmo status em âmbito estadual desde janeiro de 2019, quando uma lei do então deputado Sérgio Turra (PP) foi sancionada pelo Palácio Piratini. A ideia de expandir tal reconhecimento partiu, naquele ano, da então senadora Ana Amélia Lemos (PP), depois titular da Secretaria Estadual de Relações Internacionais.

Na justificativa da proposta foi levado em consideração “o modo pioneiro do lagoense de se expressar, através do preparo de assados com características como uso de espetos de madeira e cortes diferenciados, aspectos evidenciados em Festa Nacional realizada a cada dois anos desde 1983”.

(Marcello Campos)

