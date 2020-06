Porto Alegre Porto Alegre recebe novo lote de vacinas contra a gripe

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Idosos e trabalhadores de saúde ultrapassaram rapidamente a meta de vacinação, mas boa parte dos demais grupos prioritários precisa ampliar a imunização

A Prefeitura de Porto Alegre recebeu mais 57,6 mil doses da vacina contra a gripe do Ministério da Saúde, via Secretaria Estadual da Saúde. A ação deste ano já contabiliza 794.700 unidades desde o início da campanha nacional, em 23 de março. A distribuição do novo lote começou nas farmácias e unidades de saúde ainda na sexta-feira (05). São mais de 100 locais disponíveis.

Registros do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações mostram que, até a última sexta-feira, foram aplicadas 597 mil doses no público-alvo geral da campanha, dado que corresponde a 83,50% da meta total de 715 mil pessoas na capital. Idosos e trabalhadores de saúde ultrapassaram rapidamente a meta de vacinação, mas boa parte dos demais grupos prioritários precisa ampliar a imunização.

O quantitativo de crianças de seis meses a menores de seis anos é de 33.244 doses (40,93% da meta), de gestantes 4.516 (36,12% da meta) e de puérperas – mulheres que tiveram bebês há até 45 dias -, 825 doses (41,25% da meta). O objetivo da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) é imunizar 81,2 mil crianças na faixa etária indicada na campanha, 12,5 mil gestantes e 2 mil puérperas.

Grupos prioritários que ainda não garantiram a proteção devem procurar os pontos de atendimento até o dia 30 de junho. Crianças devem ser imunizadas nas unidades de saúde para manter o acompanhamento do calendário e as vacinas de rotina.

