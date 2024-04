Porto Alegre Porto Alegre registra 1.263 casos de dengue neste ano

Secretaria de Saúde faz ações de aplicação de inseticida

Porto Alegre tem 1.263 casos confirmados de dengue em 2024. Do total, 1.099 foram contraídos na cidade (autóctones), 132 são importados (infecção fora da cidade) e 32 não têm local de infecção determinado.

Até 30 de março, 13.020 ocorrências suspeitas foram notificadas à Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da SMS (Secretaria Municipal de Saúde). Em 2023, no mesmo período, foram 1.409 notificações e 611 casos confirmados.

Os dados estão no Boletim Epidemiológico publicado nesta terça-feira, 2, pela Diretoria de Vigilância em Saúde da SMS. O levantamento apresenta informações cumulativas até a semana epidemiológica 13 de 2024 – dados cumulativos até 30 de março.

A faixa etária dos 21 a 30 anos ainda mantém a maior proporção dos casos confirmados (18,2%) e a maioria dos pacientes é do sexo feminino (54,5%). Os principais sintomas relatados são febre (90,4%), seguidos por mialgia (dor no corpo), cefaleia (dor de cabeça) e náuseas.

Bairros

Há casos espalhados por toda cidade, mas com maior incidência nos bairros São João, Higienópolis e Pedra Redonda. A incidência equivale ao número de casos por 100 mil habitantes. Por isso, um bairro com população menor, mesmo com baixo número de casos, pode ser considerado de alta incidência. O boletim apresenta o mapa de incidência para ilustrar a presença da dengue na cidade.

O Boletim Epidemiológico é uma publicação prevista no Plano de Contingência da Dengue, Zika e Chikungunya da SMS. A partir desta semana epidemiológica (14), a publicação passa a ser semanal, pois a SMS acionou o Nível 3 de Resposta do Plano (infestação vetorial alta somada à ocorrência de casos acima do limite superior esperado para o momento e ocorrência de óbito por dengue).

Em relação à infestação vetorial, o levantamento da semana 13 registrou índice crítico, com alta ou muito alta infestação em 44 de 46 bairros monitorados com armadilhas.

