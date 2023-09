Porto Alegre Porto Alegre registra quase 5 mil casos confirmados de dengue este ano

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

Os bairros Partenon e Vila São José, na Zona Leste, apresentam infestação mais elevada. Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tem registrados 4.885 casos confirmados de dengue em Porto Alegre. Os dados são referentes até 2 de setembro. Destes, 4.495 foram contraídos na cidade, a maioria na Zona Leste. Quatro óbitos foram confirmados em decorrência de dengue este ano até o momento, mesmo número registrado em todo 2022.

As notificações de suspeitas de pessoas residentes na cidade somam 7.661. A porcentagem de casos confirmados em relação às notificações está em 63,7%. O balanço indica 1.909 suspeitas descartadas, 724 casos com classificação final inconclusiva e 142 suspeitas em investigação. No ano passado foram 5.087 casos confirmados na Capital.

Os dados estão publicados no Boletim Informativo Semanal da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) da SMS referente à Semana Epidemiológica 35 (SE 33 – 27/8 a 2/9). É considerada na análise a data de início dos sintomas dos pacientes notificados. As informações constam no banco do Sistema de informação de Agravos de Notificação (Sinan).

Desde o início do ano, de acordo com dados do boletim, foram notificadas 8.276 suspeitas de dengue à SMS, sendo 7.661 de pessoas residentes da Capital. Em relação ao mosquito Aedes aegypti, o boletim indica baixa infestação na maioria dos 46 bairros monitorados com armadilhas. Os bairros Partenon e Vila São José, na Zona Leste, apresentam infestação mais elevada.

