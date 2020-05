Porto Alegre Porto Alegre registra a 17ª morte por coronavírus

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Porto Alegre concentra a maioria dos casos de Covid-19 no RS Foto: iStock Porto Alegre concentra a maioria dos casos de Covid-19 no RS. (Foto: iStock) Foto: iStock

Aumentou para 17 o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus em Porto Alegre, segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal da Saúde na manhã desta terça-feira (05).

A última vítima é uma mulher de 79 anos, que foi hospitalizada no dia 13 de abril. Portadora de doença cardiovascular crônica, ela estava no Hospital Ernesto Dornelles com o uso de ventilação mecânica.

