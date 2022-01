Porto Alegre Porto Alegre registra aumento de infestação do mosquito Aedes aegypti

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2022

Medidas de controle do vetor da dengue, zika e chikungunya devem ser intensificadas

O monitoramento do mosquito Aedes aegypti realizado pela prefeitura de Porto Alegre indica que o índice médio de infestação de fêmeas adultas do vetor da dengue, zika e chikungunya alcançou o nível mais elevado das últimas semanas.

O resultado exige maior atenção para a eliminação de focos de água parada em residências, comércios e áreas públicas. Os bairros com maior infestação vetorial são: Aparício Borges, Azenha, Cidade Baixa, Glória, Jardim Botânico, Jardim Carvalho, Mario Quintana, Medianeira, Menino Deus, Parque Santa Fé, Partenon, Passo D’Areia, Passo das Pedras, Petrópolis, Santa Tereza, Santana, Santo Antonio, São José, Sarandi, Teresópolis, Vila Ipiranga, Vila Jardim, Vila João Pessoa, Camaquã, São Sebastião, Jardim Lindoia, Jardim Europa, Santa Rosa de Lima, Mont’ Serrat e Bela Vista.

O IMFA (Índice Médio de Fêmeas Adultas) é obtido semanalmente a partir do monitoramento de 910 armadilhas para captura do mosquito adulto em bairros da cidade considerados vulneráveis para dengue, de acordo com diretriz do Ministério da Saúde e a partir do histórico dos casos de dengue, zika e chikungunya confirmados na cidade.

Como as temperaturas estão mais elevadas e com o período de férias e de viagens, é importante incrementar as medidas de controle do vetor, entre elas a verificação e eliminação de água parada em pátios, calhas e ralos, além de descarte de resíduos inservíveis.

