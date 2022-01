Porto Alegre Destinação do Imposto de Renda a fundos municipais cresce 13,74% em Porto Alegre

13 de janeiro de 2022

Atualmente, há 420 instituições cadastradas para serem beneficiadas com os recursos do Funcriança

Os porto-alegrenses responderam de forma solidária ao pedido de destinação do Imposto de Renda a fundos municipais. No total, foram recebidos R$ 50,65 milhões, sendo R$ 20,41 milhões para o Fundo do Idoso (Fumid) e R$ 30,24 milhões para o Fundo da Criança e do Adolescente (Funcriança).

Na comparação com 2020, o valor representa 13,74% de crescimento total nas destinações. O Funcriança teve 14,2% de aumento, e o Fumid, 13,05%.

“Esse aumento significativo nas doações dos fundos do idoso e da criança é uma demonstração de que, juntos, podemos construir uma sociedade mais fraterna, olhando para os que mais precisam”, afirmou o prefeito Sebastião Melo.

Atualmente, há 420 instituições cadastradas para serem beneficiadas com os recursos do Funcriança e 222 idosos que podem receber recursos do Fumid.

