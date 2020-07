Porto Alegre Porto Alegre registra o 103º óbito por coronavírus

3 de julho de 2020

A SMS (Secretaria Municipal da Saúde) divulgou nesta sexta-feira (3) mais três óbitos de pacientes de Porto Alegre, chegando a 103 mortes na Capital.

A 101ª morte ocorreu nesta sexta e vitimou um homem de 39 anos, internado em UTI (unidade de terapia intensiva) no Hospital Mãe de Deus desde 21 de junho. O exame positivo para Covid-19 saiu no dia 24. Ele tinha histórico de diabetes e síndrome de dependência química.

O 102º óbito ocorreu também nesta sexta e foi de um homem de 78 anos, que estava internado em UTI no Hospital de Clínicas desde 25 de junho e teve o exame positivo para Covid-19 no dia seguinte à internação. Ele tinha histórico de imunodeficiência e pneumopatia crônica.

O 103º óbito de paciente de Porto Alegre com coronavírus ocorreu na quarta-feira (1⁰), mas foi informado nesta sexta. A vítima foi um homem, 69 anos. Ele havia sido internado no Hospital Vila Nova em 26 de junho e o exame positivo para Covid-19 saiu no dia 30 de junho. Ele tinha histórico de neoplasia e imunodeficiência.

Até a noite de quinta-feira a SMS divulgou que a Capital tem 3.724 casos confirmados, 9.179 casos suspeitos e 13.218 casos negativos, além de 1.309 recuperados, além de 165 pacientes confirmados em UTI e outros 48 pacientes suspeitos nas unidades, totalizando 213 pacientes. Até o início da tarde desta sexta-feira, o painel da prefeitura indicava 48 suspeitos e 173 confirmados, totalizando 221.

