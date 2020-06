Porto Alegre Porto Alegre registra o 90⁰ óbito por coronavírus

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

Trata-se de uma mulher, de 93 anos, que estava internada na UTI do Hospital Mãe de Deus Foto: Reprodução Trata-se de uma mulher, de 93 anos, que estava internada na UTI do Hospital Mãe de Deus. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Ao menos sete mortes em razão da Covid-19 foram confirmadas no início da manhã desta terça-feira (30) no Rio Grande do Sul. Os óbitos foram registrados em moradores de Porto Alegre, Teutônia, Lajeado, Carazinho, Campo bom e Caxias do Sul.

Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o 90⁰ óbito de paciente por Covi-19. O óbito ocorreu nessa segunda-feira (29), mas a notificação aconteceu somente nesta terça-feira. Trata-se de uma mulher, de 93 anos, que estava internada na UTI do Hospital Mãe de Deus. Ela possuía histórico de hipertensão, diabetes e cardiopatia.

No Hospital Bruno Born, em Lajeado, duas pessoas morreram nas últimas horas por coronavírus. O primeiro é um homem de 70 anos, morador de Teutônia, que estava internado desde o dia 9 de junho. A segunda vítima é um idoso de 80 anos, de Lajeado, que faleceu na última sexta-feira (26), mas a confirmação da doença ocorreu somente hoje.

A Secretaria Municipal da Saúde de Carazinho confirmou nesta manhã o terceiro óbito por Covid-19 no município. A vítima é um homem de 71 anos que estava internado há mais de 30 dias no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, por problemas cardíacos.

