Porto Alegre tem novo ponto de vacinação contra a Covid a partir desta segunda

17 de julho de 2022

Espaço vai funcionar onde era um cinema, no 3º andar, na Zona Norte da Capital. Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Lindoia Shopping (avenida Assis Brasil, 3522) será o novo ponto de vacinação contra Covid-19 na Zona Norte de Porto Alegre a partir desta segunda-feira (18). Situado no bairro Jardim Lindoia, o local atenderá adolescentes a partir de 12 anos e adultos no horário das 9h às 16h, no 3º andar, ao lado da loja MP-3 Arena Gamer. O novo ponto vai oferecer primeira, segunda, terceira e quarta doses para os públicos aptos.

No momento, a vacinação para a população a partir de 12 anos ocorre em 38 locais: no Shopping João Pessoa (até as 16h) e em 37 unidades de saúde – oito com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, São Carlos e Tristeza).

Consulte o link e confira os locais de vacinação.

Novo ponto de vacinação contra Covid-19:

Segunda-feira (18), das 9h às 16h

Lindoia Shopping – avenida Assis Brasil, 3522, Jardim Lindoia.

