Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Programação começa com missa às 7h, seguida de caminhada e missas na Zona Norte. (Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA)

A procissão de Nossa Senhora dos Navegantes/Iemanjá é realizada em Porto Alegre ao longo deste domingo (2), feriado municipal em homenagem à divindade que, conforme a tradição religiosa, protege pescadores, marinheiros e viajantes de embarcações náuticas. Após missa às 7h na Igreja do Rosário (rua Vigário José Inácio, Centro Histórico), fieis seguirão em caminhada pelas avenidas Mauá e Castelo Branco até o Santuário de Navegantes (Zona Norte).

O trajeto é de aproximadamente 10 quilômetros e costuma ser percorrido entre 8h e 10h. No ponto de chegada estão previstos recepção festiva ao andor com imagem da santa pelo padre Carlos Feeburg e integrantes da cúpula da Arquidiocese da Capital Gaúcha, com nova celebração religiosa, desta vez na Praça dos Navegantes. Ao todo, serão rezadas cinco missas, nos seguintes horários: 9h, 11h, 13h, 15h, 17h e 19h.

Com o tema “150 anos caminhando com Maria, Mãe da Esperança”, o evento também deve contar com as presenças de representantes da prefeitura e outras autoridades, incluindo a titular da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (SMCec), Liliana Cardoso Duarte, que ressalta:

“A procissão faz parte de nossa história e é patrimônio imaterial de Porto Alegre. Depois das enchentes de maio do ano passado, essa tradição religiosa também celebra a reconstrução e o futuro da nossa cidade e do povo gaúcho”.

A tradição remonta à Europa do século de 1400, com o avanço da navegação portuguesa. Na esperança de retornar em segurança aos seus lares após a arriscada missão de cruzar os oceanos, viajantes pediam proteção a Maria, mãe de Jesus, considerada pelos católicos como protetora contra tempestades e outros perigos.

Confeccionada na Espanha, a primeira estátua foi trazida ao Brasil em 1500 na nau Capitânia, comandada pelo português Pedro Álvares Cabral, que tinha na embarcação uma imagem de Nossa Senhora da Boa Esperança. A imagem acabou transportada e mantida em uma capela da Índia até o século de 1600, sob a guarda de franciscanos e descendentes do próprio Cabral. Atualmente, está na Igreja da Sagrada Família, na cidade lusitana de Belmonte.

Nossa Senhora dos Navegantes é também conhecida pelo nome de Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora da Boa Esperança e Nossa Senhora da Esperança. Além da já mencionada Iemanjá nos cultos afrobrasileiros.

Em Porto Alegre, cidade de colonização açoriana e com forte presença de religiões como a Umbanda, trata-se do maior evento religioso da cidade, onde é realizado há pelo menos 150 anos. A caminhada de fieis pelas avenidas próximas do Guaíba no trecho do Centro à Zona Norte chegou a registrar mais de 100 mil participantes em 2008.

Devido ao sincretismo, tanto Nossa Senhora dos Navegantes (Igreja Católica) quando a divindade Iemanjá (religiões de matriz africana) são veneradas na mesma data no Rio Grande do Sul. E Porto Alegre não é a única cidade gaúcha com feriado municipal em 2 de fevereiro – a lista inclui outras sete cidades gaúchas: Canoas, Camaquã, Jaguarão, Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e Torres.

(Marcello Campos)

