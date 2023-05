Porto Alegre Porto Alegre tem queda de 70% nos assaltos ao transporte coletivo no quadrimestre

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2023

Números estão caindo desde início de força-tarefa no ano de 2016 Foto: Pedro Piegas /PMPA Foto: Pedro Piegas /PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em abril deste ano, foi registrado um assalto no transporte coletivo de Porto Alegre – no mesmo mês de 2022, foram três ocorrências. No acumulado de janeiro a abril deste ano, são sete assaltos em ônibus, contra 24 registros no mesmo período de 2022, uma redução de 70%.

Os dados fazem parte do Fórum Transporte Seguro e foram divulgados durante a reunião mensal que aconteceu na sede da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

De acordo com o coordenador do Fórum pela EPTC, Adailton Maia, a diminuição faz parte de um trabalho em conjunto com as empresas que operam o sistema e os órgãos de segurança. “Desde que iniciamos os trabalhos, em 2016, obtivemos bons resultados, fruto desse trabalho em conjunto. A tecnologia tem assumido um lugar importante para a identificação dos infratores e, consequentemente, se somado ao nosso trabalho para garantir a queda desses casos”, explica.

Redução – Nos últimos sete anos, os assaltos ligados ao transporte público têm diminuído. Em 2016, Porto Alegre teve 915 ocorrências; em 2017, esse número baixou para 612 e, em 2018, foram 400 ocorrências. Já em 2019 foram 191 assaltos, número que caiu para 140 em 2020; para 61 em 2021 e para 40 em 2022, ano em que não houve nenhum caso nos meses de novembro e dezembro.

Transporte seguro – Os encontros regulares do Fórum buscam garantir segurança no transporte público de Porto Alegre a partir da discussão de ações de combate aos assaltos e, assim, reduzir os registros do crime em veículos da Capital. O aplicativo Cittamobi é outro fator que, além de facilitar as viagens dos passageiros, auxilia na segurança, pois fornece o trajeto preciso dos veículos pela cidade. O Fórum Transporte Seguro é formado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, empresas de ônibus e entidades ligadas à mobilidade urbana.

