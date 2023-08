Porto Alegre Porto Alegre tem último domingo de vacinação neste inverno

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Unidade Moab Caldas (Zona Sul) é uma das opções, das 10h às 19h. (Foto: Reprodução/Googleview)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Este domingo (20) é o último do inverno de 2023 com vacinação contra gripe e covid em Porto Alegre, encerrando assim uma logística especial deflagrada há três meses por causa da estação mais fria do ano. São três postos da rede municipal abertos, disponibilizando também consultas médicas e outros serviços. Vale lembrar que em dias úteis o esquema permanece inalterado.

Os detalhes podem ser consultados nas redes sociais e no site prefeitura.poa.br. Confira, a seguir, as unidades que estarão em funcionamento, bem como seus endereços e horários de atendimento.

– Posto São Carlos (avenida Bento Gonçalves nº 6.670, bairro Partenon) – 10h às 19h.

– Posto Moab Caldas (avenida Moab Caldas nº 400, bairro Santa Tereza) – 10h às 19h.

– Posto José Mauro Ceratti Lopes (Estrada João Antônio da Silveira nº 3.330, bairro Restinga), 10h às 19h.

Conforme a prefeitura, desde a deflagração dessa estratégia, no dia 20 de maio, ampliou a abrangência dos serviços de saúde na capital gaúcha e reduziu o tempo de espera enfrentado pela população:

“De lá para cá, as equipes aplicaram cerca de 15 mil vacinas contra gripe, covid e outros imunizantes previstos no calendário do Ministério da Saúde. A ação também trouxe uma oferta maior de consultas médicas e de enfermagem, totalizando 9,8 mil, além de 8 mil pessoas que receberam medicamentos”.

Pandemia no RS

Boletim publicado nesse sábado (19) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) adicionou 97 testes positivos e uma morte à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul Com isso, em três anos e cinco meses desde a chegada da pandemia são mais de 3,05 milhões de contágios conhecidos no mapa gaúcho, dos quais 42.448 resultaram em óbito.

Somente uma das 497 cidades gaúchas não registra qualquer perda humana para a covid. Trata-se de Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que soma 577 casos confirmados, sem novas ocorrências desde junho.

Dos registros de contágio conhecidos até agora em território gaúcho, em mais de 3,05 milhões o paciente já se recuperou (aproximadamente 99% do total). Outros 378 (menos de 1%) são considerados casos ativos, ou seja, a pessoa está infectada e com possibilidade de transmitir a doença para outros indivíduos.

As internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid chegaram a 133.780 (cerca de 4% dos testes positivos realizados até o momento), conforme o painel on-line de monitoramento covid.saude.rs.gov.br. O número diz respeito aos registros desde março de 2020, época das primeiras notificações de casos de coronavírus no Estado.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-tem-ultimo-domingo-de-vacinacao-neste-inverno/

Porto Alegre tem último domingo de vacinação neste inverno

2023-08-19