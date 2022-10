Porto Alegre Porto Alegre terá investimento de 60 milhões de reais para recuperação de ruas e avenidas

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Recursos oriundos de empréstimo contemplarão vias como a Assis Brasil. (Foto: Divulgação/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre anunciou que investirá R$ 60 milhões na recuperação de 22 ruas e avenidas, a partir do ano que vem, com recursos oriundos de empréstimo junto ao Banco do Brasil. Essa operação de crédito deverá ser paga em 48 parcelas, com carência de 12 meses.

Conforme a Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb), os trabalhos envolverão dois tipos de recuperação:estrutural e funcional.

Na primeira, será retirado o asfalto antigo (fresagem) e restauradas base e sub-base da pista antes da aplicação da nova camada asfáltica. Já a segunda envolverá execução de serviços menos abrangentes, em pontos onde não é necessária manutenção em camada tão profunda da estrutura – o asfalto antigo também é removido para colocação do novo pavimento.

Além da recuperação completa de ruas e avenidas, os recursos captados serão investidos em outras duas frentes. Uma é voltada para diagnóstico estrutural e projetos de recuperação de pavimentos em novos trechos de vias (a partir de 2024), ao passo que a outra é dedicada à implantação do sistema Gerpav, responsável pela contratação de serviços de apoio e operação da ferramenta e atualização do cadastro viário do município.

A responsabilidade pela articulação, liberação do dinheiro e prestação de contas é da Secretaria Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE). Originalmente, seriam financiados R$ 40 milhões. Mas uma articulação da diretoria da pasta junto à instituição bancária e à Secretaria do Tesouro Nacional permitiu ampliar o total em 50%.

Um ato oficial marcou, nesta quinta-feira (27), o anúncio da operação de crédito. Participaram o prefeito Sebastião Melo, os secretários Marcos Felipi Garcia (Serviços Urbanos), Urbano Schmitt (Planejamento e Assuntos Estratégicos) e do vice-presidente de Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil, Antonio José Barreto de Araújo Júnior.

Vias contempladas

– Recuperação estrutural – Avenida Assis Brasil (Centro-Bairro).

– Recuperação estrutural – Avenida Sertório (trecho com uma pista).

– Recuperação estrutural – Rua Bernardino Silveira Pastoriza.

– Recuperação estrutural – Rua dos Maias.

– Recuperação estrutural – Avenida Manoel Elias.

– Recuperação funcional – Rua Tenente Alpoim.

– Recuperação funcional – Rua Juarez Távora.

– Recuperação funcional – Rua Coronel Neves.

– Recuperação funcional – Avenida Princesa Isabel.

– Recuperação funcional – Rua São Manoel.

– Recuperação funcional – Rua Dr. Murtinho.

– Recuperação funcional – Rua Marechal Mallet.

– Recuperação funcional – Avenida Tramandaí.

– Recuperação funcional – Rua Silva Jardim.

– Recuperação funcional – Rua Carlos Trein Filho.

– Recuperação funcional – Rua Anita Garibaldi.

– Recuperação funcional – Rua Santana.

– Recuperação funcional – Avenida Dos Prazeres.

– Recuperação funcional – Avenida Plínio Brasil Milano.

– Recuperação funcional – Avenida Bagé.

– Recuperação funcional – Avenida Lageado.

– Recuperação funcional – Rua Paulino Teixeira.

