Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

As unidades de saúde Bom Jesus e José Mauro Ceratti Lopes funcionam neste sábado e domingo, das 10h às 19h. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Neste fim de semana, além dos serviços 24 horas, outros dois atendimentos em saúde estarão abertos para atender a população de Porto Alegre como parte da Operação Inverno da Secretaria Municipal de Saúde. As unidades de saúde Bom Jesus e José Mauro Ceratti Lopes funcionam neste sábado (12) e domingo (13), das 10h às 19h, com atendimentos médicos, de enfermagem e vacinação.

— Unidades de saúde que estarão abrem:

* Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, bairro Bom Jesus)

* José Mauro Ceratti Lopes (estrada João Antônio da Silveira, 3330, bairro Restinga)

— Prontos-atendimentos 24 horas:

* PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151 – Santa Tereza)

* PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410 – Bom Jesus)

* PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5.120, parada 12 – Lomba do Pinheiro)

* PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº – telefone: 3289-3456)

* UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil – telefone: 3368-1619)

— Hospitais 24 horas:

* Hospital de Pronto-Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim)

* Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661)

Saúde mental

Na manhã dessa sexta-feira (11), foi realizada a primeira edição do Circuito Partenon de Arte e Saúde no Território, em frente à Igreja São Jorge, na avenida Bento Gonçalves, 2498, em Porto Alegre. O evento reuniu a comunidade para mostrar as produções de usuários dos serviços de saúde e assistência social da região, com a venda de mudas de plantas como babosa e cactos, além de feira de artesanato com bolsas e chaveiros de tecido.

Organizado pelo grupo Semeando Saúde, do Hospital Sanatório Partenon, e pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Partenon/Lomba do Pinheiro (Caps AD 3 PLP), da Secretaria Municipal de Saúde, o encontro teve música ao vivo e atividades físicas, como ioga. A ideia é estimular o fortalecimento de espaços de promoção de vida e de maior articulação de rede.

A Cozinha do Morro da Cruz ofereceu lanches para os expositores, e foram exibidos trabalhos artísticos dos usuários do Grupo Semeando Saúde, Caps e Unidade de Saúde Maria da Conceição Marcelo Martins Moreira. O Escritório Social Patronato Porto Alegre, da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), também apoiou o evento.

