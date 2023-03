Porto Alegre Porto Alegre volta a ter voo direto para Santiago, no Chile

Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

A abertura simbólica da faixa ocorreu no portão de embarque do check-in internacional. (Foto: Elivelto Corrêa/Ascom Setur)

O voo da Latam que liga Porto Alegre a Santiago, no Chile, voltou a decolar do Aeroporto Internacional Salgado Filho neste domingo (26). A abertura simbólica da faixa ocorreu no portão de embarque do check-in internacional e contou com a presença do secretário de Turismo, Vilson Covatti, do cônsul-geral do Chile em Porto Alegre, Aldo Famoralo, da COO (chief operation officer) da Fraport, Sabine Trenk, da presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (Abav-RS), Lúcia Bentz, e da coordenadora sênior de Relações Institucionais da Latam, Lígia Sato.

Covatti salientou que a conquista reflete o crescimento do interesse turístico pelo Rio Grande do Sul e a importância que o voo representa para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que viajam entre esses dois destinos.

A rota, que deixou de operar durante a pandemia, será retomada com frequência de três viagens semanais, com voos de cerca de três horas de duração. As viagens inaugurais de ida e de volta tiveram uma lotação de mais de 80% da capacidade das aeronaves.

A Latam já opera em Porto Alegre e Caxias do Sul e planeja ampliar a sua atuação para Passo Fundo, ligando o município diretamente ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde a empresa tem grande parte de sua operação, decolando cerca de 310 voos por dia.

A retomada gradual dos negócios das companhias aéreas, que tiveram queda durante a pandemia de covid-19, terá reflexo direto na visitação ao Estado. A Latam recuperou cerca de 80% do fluxo de passageiros no quarto trimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2019.

No Rio Grande do Sul, o aumento da companhia foi de 42% no período de janeiro a setembro de 2022 em relação a 2021. Grande parte dessa alta se deve à rota inaugurada no último ano, que liga Caxias do Sul a Guarulhos em voos diretos diários.

