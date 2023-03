Tecnologia Saiba como excluir posts e vídeos em massa no TikTok

Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

O TikTok não permite excluir posts em massa. (Foto: EBC)

O TikTok acumula milhares de novas publicações todos os dias, pois conta com mais de 1 bilhão de usuários ativos. Então é normal que alguns deles se arrependam de publicações que tenham feito — seja para evitar um cancelamento ou por ter compartilhado um material constrangedor. Por isso, é bom saber como excluir posts e vídeos em massa na plataforma.

Muitos usuários podem simplesmente excluir a conta para afastar de vez o perigo de ter algum conteúdo comprometedor “ressuscitado” por alguém, porém esse tutorial foca em pessoas que procuram fazer as exclusões massivas sem deletar o perfil por completo.

No entanto, o TikTok ainda não possui nenhum recurso dedicado a exclusões em lote, limitando o usuário a deletar cada post individualmente. Também não há qualquer ferramenta de terceiros que realize essa ação — e vale destacar que o uso de ferramentas não autorizadas pode comprometer a segurança de sua conta. Portanto, a recomendação é que o usuário delete as publicações de forma individual — o que pode exigir uma boa dose de paciência até que tudo seja removido.

Veja como proceder:

– Escolha o vídeo desejado e toque no ícone de três pontinhos, no canto inferior direito da tela;

– Na barra inferior, role a tela para a esquerda e toque sobre a opção “Excluir”, com ícone de lixeira;

– Confirme a remoção do vídeo clicando em “Excluir”.

Vale lembrar que a remoção de um vídeo é permanente, ou seja, uma vez deletado, não existe a possibilidade de recuperá-lo.

