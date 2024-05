Tecnologia WhatsApp libera gravação de 1 minuto no Status

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

A novidade apareceu na redação do CT na versão 2.24.11.20 Beta para Android. Foto: Reprodução

O WhatsApp começou a expandir o tamanho máximo para áudios publicados no Status. Conforme observado em testes, a ferramenta passou a suportar mensagens de voz de até 1 minuto. A atualização oferece um tempo maior para enviar recados ou compartilhar histórias pela plataforma de conteúdos efêmeros do mensageiro da Meta.

A novidade apareceu na redação do CT na versão 2.24.11.20 Beta para Android. Contudo, no nosso experimento, conseguimos gravar áudios de 1 minuto na versão estável para Android e também no WhatsApp Business para iOS – ou seja, não é uma novidade restrita às compilações experimentais.

Com a alteração, o tempo máximo de gravação sobe de 30 segundos para 1 minuto. Apesar de ser uma novidade pequena, essa medida derruba a necessidade de gravar dois Status caso você queira contar algo mais longo aos seus amigos, por exemplo.

Já o acesso da ferramenta permanece inalterado: basta criar um novo story e pressionar o botão de gravação. Depois é só pronunciar a mensagem desejada e soltar a tecla para finalizar, como nos bate-papos individuais e em grupos.

Vale lembrar que, em março, a equipe do mensageiro testou a publicação de vídeos de até um minuto na plataforma de conteúdos efêmeros.

Mais novidades

Outras novidades seguem no forno para o mensageiro da Meta. Entre elas, a opção para escolher um visual diferente para cada conversa, que ajuda a deixar o mensageiro mais personalizável. No Status, por sua vez, será possível escolher quem vai receber as publicações efêmeras com texto, foto, vídeo ou áudio.

Para evitar acidentes, o WhatsApp também começou a oferecer um botão “Desfazer” caso toque em “Apagar para mim” durante a remoção de uma mensagem.

Figurinhas

O WhatsApp começa a liberar nesta semana a criação de figurinhas personalizadas a partir de comandos de texto enviados para a inteligência artificial (IA) do aplicativo.

Com o recurso, é possível dar um comando por texto, com descrição da imagem que deseja criar. Então, a IA do app gera o conteúdo, que logo é transformado em sticker. É similar ao que geradores da web, como Dall-E 2 e Midjourney, já fazem.

A Meta, empresa dona também do Facebook e Instagram, havia anunciado a novidade em outubro apenas para usuários anglófonos, mas, agora, a novidade chega para falantes de português e outros idiomas.

A introdução desse recurso no Brasil segue a estratégia gradual do WhatsApp em disponibilizar novas funcionalidades. Usuários tanto de Android quanto de iOS podem começar a ver a opção surgir em seus aplicativos, acompanhada pela mensagem Gere figurinhas com IA. Ao ver essa notificação, basta clicar em Continuar para ativar a novidade.

