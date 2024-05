Tecnologia Google muda de novo e Chromecast integrado agora se chama Google Cast

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Página de suporte já reforça a mudança para Google Cast. Foto: Reprodução

O Google decidiu mudar o nome de um dos seus serviços mais uma vez: o sistema de transmissão de mídias para TVs e alto-falantes conhecido como Chromecast built-in (ou Chromecast integrado) agora se chama Google Cast. A mudança foi revelada discretamente durante o evento Google I/O e está confirmada na página de suporte da ferramenta.

Na conferência I/O, a empresa informou que o sistema Android Automotive seria compatível com o Google Cast e o sinalizou como “antigo Chromecast built-in”. O mesmo reforço apareceu na página oficial de suporte do serviço alguns dias depois, com um aviso para informar que “O Chromecast built-in agora é Google Cast”.

Além disso, o site do Android foi atualizado para trazer a nova nomenclatura e redireciona qualquer pesquisa para a antiga URL do Chromecast integrado. O Google Cast é o sistema usado para parear e transmitir conteúdos de um dispositivo móvel para uma TV ou aparelho multimídia – dessa forma, você usa o celular como um controle remoto e reproduz filmes, séries e músicas nas TVs.

Nem tão novo assim

É a segunda vez que a Gigante das Buscas adota o nome Google Cast – o serviço foi lançado com essa identidade em 2013, mas mudou para Chromecast built-in (Chromecast integrado) em 2016, como uma forma de evidenciar o nome do aparelho da empresa para televisores.

O termo foi usado por oito anos e agora é aposentado para dar espaço à nomenclatura original.

O Google não se pronunciou oficialmente sobre os motivos para trocar de nome, mas vale lembrar que isso é algo comum na empresa: vários outros serviços, como o Gemini e a Play Store, já adotaram outras marcas no passado.

