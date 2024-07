Tecnologia Aplicativo da Uber apresenta instabilidade nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2024

O site Downdetector, que acusa problemas em canais digitais, apontava 1.119 reclamações por volta das 14h. Foto: Reprodução/X

Usuários relataram que o aplicativo da Uber apresenta instabilidade no início da tarde desta sexta-feira (19).

O site Downdetector, que acusa problemas em canais digitais, apontava 1.119 reclamações por volta das 14h, a maioria sobre a solicitação de corridas.

No X, usuários do Brasil e de outros países comentaram sobre o assunto: “Meu Deus, é o fim do mundo, não consigo pedir um Uber”, disse uma usuária. “O Uber está fora do ar para mais alguém?”, questiona outro internauta.

