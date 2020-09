Magazine Porto do Rio de Janeiro inaugura projeto urbanístico de arte pública

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Artistas fizeram de 1,5 km de muros, obras de arte. Foto: Douglas Dobby/Projeto Rua Walls Artistas fizeram de 1,5 km de muros, obras de arte. (Foto: Douglas Dobby/Projeto Rua Walls) Foto: Douglas Dobby/Projeto Rua Walls

Começa oficialmente neste domingo (27) a exposição de arte urbana “Rua Walls”, que reúne 18 artistas cujas obras foram pintadas nos muros do Porto do Rio de Janeiro, entre os armazéns 10 e 18 da Avenida Rodrigues Alves, na região central da capital fluminense. Os artistas transformaram 1,5 quilômetro dos muros dos armazéns do Porto do Rio em obras de arte.

O projeto urbanístico de arte pública “Rua Walls” pode ser apreciado por qualquer um livremente.

Os murais foram pintados durante um mês, de madrugada. Os artistas que participaram do projeto são Agrade Camís, Amorinha, Bruno Lyfe, Célio, Chica Capeto, Diego Zelota, Doloroes Esos, Flora, Yumi, Igor SRC, Leandro Assis, Luna Bastos, Mariê Balbinot, Marlon Muk, Miguel Afa, Paula Cruz, Thiago Haule, Vinicius Mesquita e Ziza. O projeto de urbanismo tático foi criado pela produtora Visionartz, que há mais de dez anos promove ações de revitalização urbana, sempre associadas ao desenvolvimento social por meio da arte.

Segundo a assessoria de comunicação da Companhia Docas, o investimento foi custeado, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Lei do ISS), pelas empresas arrendatárias dos terminais portuários: ICTSI Rio, Multiterminais, Terminal de Trigo do Rio de Janeiro (TTRJ) e Triunfo Logística.

Inclusão social

O projeto “Rua Walls” é considerado uma ferramenta de inclusão social, porque 90% da equipe são formados por moradores das comunidades próximas do Morro do Pinto e do Morro da Providência, que foram capacitados em diversas frentes de trabalho. Foi realizada também a pintura artística nos muros da Escola Municipal General Mitre, situada no Morro do Pinto.

O “Rua Walls” contribuiu ainda para a ampliação da biblioteca para jovens, idealizado pelos moradores da comunidade da Providência, bem como para a criação da primeira horta orgânica no Morro do Pinto, que será administrada pelos próprios moradores e é um projeto sustentável em toda a sua cadeia.

