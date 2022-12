Esporte Portugal demite Fernando Santos e Mourinho é o favorito para assumir a seleção

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2022

Fernando Santos deixa a seleção portuguesa depois de oito anos à frente do grupo Foto: Reprodução Com 59 anos, treinador português tem contrato com a Roma até 2024 (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O técnico Fernando Santos não é mais o treinador da seleção de Portugal. Foi anunciado nesta quinta-feira (15), por meio de um comunicado, o fim de ciclo do comandante.

O treinador deixa a seleção depois de oito anos à frente do grupo. A decisão acabou sendo consequência da eliminação da equipe nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. José Mourinho é o mais cotado para assumir Portugal.

Com 59 anos, e à frente da Roma, José Mourinho tem contrato em vigência com o clube da capital italiana até a temporada de 2024. No caso de optar pelo treinador, a FPF teria que mediar um acordo com os dirigentes para buscar uma liberação.

A campanha de Portugal na Copa do Catar foi cercada pela polêmica envolvendo o astro Cristiano Ronaldo. Em meio à crise do jogador com o Manchester United, que culminou com a rescisão contratual, o jogador acabou sendo barrado pelo treinador durante o Mundial.

