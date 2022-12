Grêmio “Renato não chegou a me ligar, mas eu sabia do desejo dele”, disse o volante Pepê em sua apresentação no Grêmio

Por Lorenzo Rivero * | 15 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O jogador irá atuar com a camisa 23 do Grêmio Foto: Reprodução/Grêmio O jogador destacou o desgaste da negociação entre o Grêmio, Cuiabá e o jogador (Foto: Reprodução/Grêmio) Foto: Reprodução/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio anunciou mais um reforço para a temporada de 2023. O volante Pepê foi apresentado nesta quinta-feira (15) em entrevista coletiva. Tanto o jogador quanto Paulo Caleffi, vice-presidente de Futebol, e Antônio Brum, diretor no comando da pasta, destacaram a dificuldade da negociação entre Grêmio e Cuiabá.

“A negociação foi mais em relação ao Cuiabá. Eles estavam defendendo o direito deles. É a oportunidade da minha vida. Graças a Deus deu certo e agora eu sou Tricolor”, disse o atleta.

O jogador irá atuar com a camisa 23 do Grêmio. Ele foi perguntado pelos jornalistas presentes no local se usaria a camisa 7, eternamente de Renato Portaluppi, e deixou claro que se Renato permitir, vai querer usar.

Pepê ainda explicou como gostava de jogar dentro do campo. Disse que na base do Flamengo jogou apenas como meia, mas hoje gosta de jogar como volante.

“Na base do Flamengo, eu joguei basicamente de meia. Mas hoje me considero segundo volante. É a posição que eu mais gosto de jogar”, disse Pepê.

Perguntando como foi o primeiro contato com o técnico Renato, o volante disse que em nenhum momento o treinador ligou para ele, mas que sabia do desejo do então ídolo gremista.

“Isso foi muito importante. Sempre tive o desejo de trabalhar com o Renato. Sei como ele é bom, agora estou tendo a oportunidade. Com certeza foi determinante para eu vir para cá. Renato não chegou a me ligar, mas sabia do desejo dele”, disse o volante.

Por fim, ao ser perguntado sobre como seria o ano do Tricolor e pelo o que o clube iria jogar na próxima temporada, o atleta disse que o Grêmio iria brigar para ser competitivo em todos os jogos.

“Esse ano é de reconstrução. O Grêmio é gigante. Esse ano o Grêmio vai brigar para ser competitivo em todos os jogos. É o que o Grêmio tem que fazer”, disse Pepê.

* Por supervisão de: Carolina Rodrigues

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio