Mundo Portugal detecta primeiros casos da variante brasileira do coronavírus, diz emissora

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











País vive preocupação com outras variantes do vírus causador da Covid-19 Foto: Reprodução País vive preocupação com outras variantes do vírus causador da Covid-19. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os dois primeiros casos da nova variante brasileira do coronavírus foram detectados em Portugal nesta quarta-feira (10), informou a emissora portuguesa SIC, duas semanas depois que todos os voos ligando o país europeu e o Brasil foram suspensos.

A SIC informou que ambos os casos da variante brasileira foram detectados na região de Lisboa e já tinham sido notificados às autoridades de saúde pela Unilabs, fornecedora privada de diagnósticos que promove a maioria dos testes de coronavírus em Portugal.

O Instituto Ricardo Jorge, que faz pesquisas em saúde pública no país, vai analisar as amostras da Unilab, segundo a SIC. A empresa não comentou a detecção.

Voos suspensos

Os voos entre Portugal e Brasil foram suspensos de 29 de janeiro a 14 de fevereiro para evitar a propagação das variantes da Covid-19.

Apenas voos humanitários e de repatriação são permitidos, e os viajantes são obrigados a apresentar um teste negativo para Covid-19 feito 72 horas antes do embarque e fazer quarentena por 14 dias após a chegada a Portugal.

A variante brasileira compartilha algumas características com mutações altamente transmissíveis detectadas pela primeira vez no Reino Unido e na África do Sul, ambas já presentes em Portugal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo