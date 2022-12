Esporte Portugal se despede da Copa com o segundo melhor ataque até a semifinal

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Até a fase da semi, seleção portuguesa ficou atrás apenas da Inglaterra. (Foto: Reprodução/Twitter Portugal)

Portugal se despediu da Copa do Mundo ao perder para Marrocos por 1 a 0 nas quartas de final. Fora das semis, a seleção comandada por Fernando Santos volta ao próprio país com o segundo melhor ataque da competição à essa altura.

A equipe lusitana fica atrás apenas da Inglaterra, também eliminada ao perder por 2 a 1 para a França, uma das favoritas ao título no Catar.

O time português passou pela Suíça nas oitavas de final com um placa elástico de 6 a 1 e acumulou 12 gols marcados, já o inglês goleou o Irã na estreia por 6 a 2 e somou 13.

Até a fase da semifinal, tanto Portugal quanto Inglaterra ficaram à frente da França, que fez 11. A Argentina fez nove, enquanto a Croácia marcou seis e Marrocos, dono da defesa que sofreu apenas um, colocou cinco tentos na conta. Todas as outras seleções citadas continuam na disputa.

Holanda, com dez, Brasil, com oito, ficam acima de duas das semifinalistas, mas também caíram na competição nas quartas. Já a Espanha, que se despediu antes, nas oitavas, deixou a competição com nove gols feitos.

Ranking

Confira abaixo as seleções com melhor ataque da Copa até a fase da semifinal:

Inglaterra – 13 gols

Portugal – 12 gols

França (semifinalista) – 11 gols

Holanda – 10 gols

Argentina (semifinalista) e Espanha – 9 gols

Brasil – 8 gols

Croácia (semifinalista) e Alemanha – 6 gols

Marrocos (semifinalista), Japão, Senegal, Suíça, Coreia do Sul, Gana e Sérvia – 5 gols

Eliminação

O Marrocos fez história na Copa do Mundo do Catar ao derrotar Portugal neste sábado por 1 a 0, pelas quartas de final, e se tornar a primeira seleção da África a chegar às semifinais em toda a história do torneio. O gol marcado pelo atacante Youssef En Nesyri, de cabeça, aos 42 minutos de jogo, também faz dos marroquinos os primeiros representantes árabes entre os quatro melhores de um Mundial.

O atacante Cristiano Ronaldo chorou bastante após a eliminação da equipe portuguesa. O jogo pode ter sido o último do craque com a camisa de Portugal. Com 37 anos, CR7 começou a partida diante de Marrocos na reserva. Ele entrou no segundo tempo e teve uma chance clara para empatar o jogo, mas mandou a bola nas mãos do goleiro rival. Assim, Portugal perdeu por 1 a 0 e foi eliminado.

Cristiano Ronaldo então deixou o campo sozinho, chorando.

Esta foi a quinta Copa do Mundo do jogador. O melhor resultado foi o quarto lugar de 2006, quando o time era treinado pelo brasileiro Felipão. CR7 deixa o Catar com o recorde de ter sido o primeiro jogador a marcar em cinco Mundiais.

