Esporte O gesto de Neymar que emocionou craque da Croácia e rendeu até mensagem em português ao brasileiro em rede social

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Filho de jogador croata abraçou Neymar após derrota. (Foto: Reprodução/Vídeo)

O atacante Ivan Perisic, um dos destaques da Croácia vice-campeã mundial em 2018 e atual semifinalista da Copa do Catar, mandou recado ao astro Neymar Jr. em suas redes sociais. A mensagem era de agradecimento ao jogador pelo gesto carinhoso com seu filho, Leo, após a eliminação do Brasil no torneio.

“Obrigado, Neymar. Significou muito para ele”, escreveu Perisic em seu Instagram.

O gesto de carinho do garoto com o camisa 10 da seleção brasileira aconteceu ainda no gramado e foi registrado pelos fotógrafos. Nas imagens, o craque da seleção brasileira está chorando abraçado a Daniel Alves quando uma criança croata se aproxima para falar com ele. Leo, que vestia a camisa número 4 do pai, foi consolar o camisa 10, visivelmente abatido. Ele estava ao lado do segurança da CBF, mas foi até o garoto para retribuir o carinho. Um segurança ainda tentou evitar o encontro do fã com o jogador, mas Neymar fez questão de abraçar o garoto.

Depois de um empate por 0 a 0 no tempo normal, o Brasil conseguiu abrir o placar contra a Croácia no primeiro tempo da prorrogação da partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. No entanto, acabou tomando o empate faltando apenas três minutos para o fim do jogo e perdendo para os croatas nas penalidades, dando adeus – mais uma vez – à disputa pelo hexacampeonato mundial.

A atitude generosa de Neymar, mesmo com toda a carga emocional da derrota, recebeu elogios nas redes sociais.

“A imagem da copa pra mim são duas: o jogador do Marrocos com a sua mãe comemorando a classificação inédita e o Neymar desolado cumprimentando o torcedor da Croácia. Que imagens meus amigos”, disse um internauta.

A Croácia joga a semifinal nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), diante da Argentina. A outra semi será um dia depois, no mesmo horário, entre França e Marrocos.

Frustração

Neymar foi eliminado de mais uma Copa. Aos 30 anos, o jogador chegou ao Catar tendo a certeza que essa seria a sua melhor da carreira no Mundial da Fifa.

Depois de frustrações em 2014 e em 2018, ele termina 2022 com mais um trauma após a eliminação diante da Croácia, novamente nas quartas de final, assim como foi contra a Bélgica, no Mundial da Rússia, há quatro anos.

Em 2026, Neymar chegará ao Mundial com 34 anos e uma bagagem pesada de lembranças negativas. Uma lesão grave em 2014 que o tirou da competição, um desempenho que virou meme pelas simulações em 2018 e um 2022 apagado que o deixa longe dos melhores da competição.

