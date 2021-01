Mundo Portugal voltou a bater o seu recorde diário de mortes por Covid

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Autoridades atribuem explosão de casos e óbitos à nova variante do coronavírus. (Foto: EBC)

Pela quinta vez seguida, nesta sexta-feira (22) Portugal registrou recorde diário de mortes por coronavírus. Foram 234 novos óbitos e 13.987 casos confirmados nas últimas 24 horas, o que elevou o total de vítimas para 9.920 e o de infectados para 609.136, de acordo com a estatística oficial do governo lusitano.

O país europeu registrou mais de mil mortes desde a última segunda-feira, mais de 10% do total de vítimas desde os primeiros casos. Na “primeira onda” da pandemia, entre março e abril do ano passado, o recorde de óbitos em 24 horas foi de 37 vidas perdidas.

Para o primeiro-ministro português, António Costa, a culpa pela explosão de casos e mortes é da nova variante da Sars-Cov-2 descoberta no Reino Unido . “Em uma semana a nova variante se espalhou rapidamente”, afirmou o premiê em uma coletiva de imprensa. “Esta nova realidade requer novas medidas.”

Com 10,3 milhões de habitantes, Portugal já está sob lockdown desde a semana passada e o governo português decidiu fechar todas as escolas do país por 15 dias, já a partir desta sexta-feira.

As cantinas das escolas seguirão abertas para as crianças pobres e os pais de filhos menores de 12 anos receberão autorização para faltar no trabalho e receberão o equivalente a 66% do salário no período.

Já a Igreja Católica anunciou, na quinta-feira (21), a suspensão de todas as cerimônias religiosas em terras lusitanas. O motivo é a “extrema gravidade” da pandemia, argumentaram líderes religiosos no país.

Espanha

A situação também inspira cuidados na Espanha, que divide com Portugal a Península Ibérica. O país registou nesta sexta-feira 42.885 novos casos, elevando para 2.499.560 o total de infectados até agora, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde. Autoridades sanitárias também contabilizaram mais 400 mortes por Covid, ampliando para 55.441 o total de perdas humanas.

Os testes positivos continuam em curva ascendente, passando de quinta para sexta-feira de 796 para 829 casos diagnosticados para cada 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as da Extremadura (1.449), Múrcia (1.333), Comunidade Valenciana (1.245), Castela e Leão (1.215), La Rioja (1.208) e Castela-Mancha (1.158). Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais 3.713 pessoas com a doença, das quais 662 na Comunidade Valenciana, 601 em Madrid, 577 na Andaluzia e 545 na Catalunha.

Em todo o país, há 27.462 pessoas hospitalizadas por Covid, o que corresponde a 22% das camas, das quais 3.908 pacientes em unidades de cuidados intensivos, 38% das camas desse serviço. O avanço da pandemia levou várias comunidades autônomas espanholas a adotares novas medidas.

Uma delas é a Comunidade de Madrid, que impôs, a partir desta segunda-feira (25) o toque-de-recolher obrigatório em um horário mais cedo: em vez das atuais 23h, agora será todo mundo em casa às 22h – isso implica o encerramento de restaurantes e similares às 21h, assim como do comércio em geral, com exceção dos estabelecimentos considerados essenciais.

Já as reuniões em locais públicos são limitadas a um máximo de quatro pessoas e as que tiverem lugar em casa são proibidas, com exceção para coabitantes.

