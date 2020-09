Porto Alegre Postos de saúde de Porto Alegre permitem agendamento de consultas pelo celular

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa já funciona em seis unidades, mas será ampliada aos poucos para toda cidade até o início de 2021 Foto: EBC Iniciativa já funciona em seis unidades, mas será ampliada aos poucos para toda cidade até o início de 2021. (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre deu um passo significativo no objetivo de terminar com as conhecidas filas formadas por quem passa a madrugada nos postos de saúde em busca de uma ficha de atendimento. Isso porque, neste mês, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) introduziu duas novas funcionalidades no aplicativo #EuFaçoPOA, que já reúne outros serviços do município.

As duas opções prometem facilitar a vida dos usuários do SUS (Sistema Público de Saúde), permitindo consultar informações pessoais e até agendar consultas em postos de saúde pelo celular. O acesso será realizado por meio de uma autenticação do sistema E-Gov, do governo federal, garantindo a segurança das informações.

Entre as duas novas funcionalidades, a primeira permite ao paciente ter acesso a todos os seus dados de atendimento, podendo ver resultados de exames de imagem e laboratoriais, acompanhar a validade de medicamentos recebidos por meio do sistema público e ainda ter acesso a boletins médicos de internações hospitalares no SUS.

O Prontuário Cidadão, como foi anunciado pela SMS, está disponível para 100% dos porto-alegrenses. O cadastro deve ser feito pelo aplicativo, e a comprovação dos dados de identificação pode ser efetuada em qualquer unidade de saúde da atenção primária – as USs, UBSs e ESFs.

Agendamento é por aplicativo

A segunda novidade, entretanto, é a que mais deve alterar a rotina dos usuários da atenção primária. Agora, por meio do aplicativo, é possível agendar atendimentos com profissionais das unidades. A funcionalidade ainda está em fase inicial, por isso, o agendamento foi disponibilizado somente em seis postos de saúde de Porto Alegre no turno diurno: 1º de Maio, Ernesto Araújo, Lomba do Pinheiro, Nossa Senhora de Belém, Osmar Freitas e São Carlos.

O próximo passo é liberar para todos os usuários a possibilidade de agendar atendimentos em qualquer uma das unidades que funcionam com horário estendido, até as 22h. Atualmente, há oito postos na Capital com esse funcionamento.

A intenção da SMS é, depois de ouvir sugestões e críticas dessas primeiras seis unidades testadas, ir ampliando o serviço aos poucos, com o acréscimo de quatro a oito unidades por semana no aplicativo. Até o início de 2021, todos os pontos de atendimento estarão na plataforma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre