Sem desfile devido à pandemia, Bolsonaro reúne ministros para celebrar o 7 de Setembro no Palácio da Alvorada

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Ministério da Defesa orientou militares a não participarem de eventos do Dia da Independência a fim de evitar aglomeração Foto: Alan Santos/PR Ministério da Defesa orientou militares a não participarem de eventos do Dia da Independência a fim de evitar aglomeração. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

Com o cancelamento do desfile cívico-militar de 7 de Setembro em razão da pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro participa na manhã desta segunda-feira (07) de uma solenidade no Palácio da Alvorada para comemorar o 198º aniversário da independência do Brasil.

A cerimônia, com a presença de ministros do governo, terá execução do Hino Nacional, hasteamento da bandeira, execução do Hino da Independência e apresentação da Esquadrilha da Fumaça.

Há um mês, o Ministério da Defesa orientou as Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) a não participarem neste ano de eventos de 7 de setembro. Com isso, os tradicionais desfiles realizados na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e em outras cidades não acontecerão neste ano.

Segundo o ministério, por causa da pandemia do coronavírus, “não é recomendável pelas autoridades sanitárias a promoção de eventos que possam gerar aglomerações de público, devido ao risco de contaminação”.

De acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, os 23 ministros do governo federal, chefes das Forças Armadas e chefes dos poderes Legislativo e Judiciário foram convidados para a cerimônia no Palácio da Alvorada.

Além da comemoração no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro deverá fazer um pronunciamento de aproximadamente quatro minutos em rede nacional de rádio e televisão na noite desta segunda-feira.

