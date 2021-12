Economia Poupança acumula 15º mês seguido de rentabilidade negativa

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2021

Em 12 meses até outubro, rentabilidade descontada a inflação foi de -7,35%. (Foto: Reprodução)

A rentabilidade da poupança completou 15 meses seguidos de perdas no acumulado em 12 meses descontando a inflação, segundo dados da provedora de informações financeiras Economatica.

Com a inflação acumulada de 10,74% nos 12 meses até novembro, a rentabilidade real da caderneta ficou negativa em 7,35% no mesmo período.

Embora ainda seja ruim, o desempenho da poupança é um pouco mais alentador do que o observado em outubro, quando a rentabilidade real ficou negativa em 7,59%.

Na época, foi o pior rendimento real da modalidade desde outubro de 1991, quando o poupador que deixou o dinheiro nesta modalidade perdeu -9,72% do poder aquisitivo no acumulado em um ano.

Rendimento

Com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de elevar a taxa básica de juros (Selic) para 9,25% ao ano nesta semana, o cálculo do rendimento da caderneta de poupança mudou e a rentabilidade voltou para a regra antiga.

A partir deste mês, a rentabilidade da poupança passou a ser de 0,50% ao mês + TR, ou 6,17% ao ano – o mesmo rendimento que já era pago para a chamada “poupança velha” (depósitos feitos até abril de 2012). Até então, com a Selic a 7,75% ao ano, o retorno estava em 0,44% ao mês e de 5,43% ao ano.

Mesmo passando a render mais a partir dezembro, a modalidade continuará perdendo para a inflação e para outros investimento de renda fixa. Ao menos no curto prazo.

De acordo com a última pesquisa Focus do Banco Central, os analistas estimam que o IPCA ficará em 0,72% em dezembro e em 0,55% em janeiro. Ou seja, acima do retorno oferecido pela regra da poupança.

Mudança

Desde 2012, a poupança passou a ter dois tipos de remuneração. A regra é a seguinte:

— Selic de até 8,5%: rendimento limitado a 70% da Selic + TR (Taxa Referencial calculada pelo Banco Central e que, desde 2017, está em zero) para novos depósitos e rendimento de 0,5% ao mês + TR (6,17% ao ano) para depósitos feitos até 2012;

— Selic maior que 8,5%: rendimento fixo de 0,5% ao mês + TR , ou 6,17% ao ano, para depósitos novos e antigos – independente da taxa de juros que estiver em vigor.

Ou seja, com a Selic acima de 8,5% ao ano, todas as aplicações na caderneta passam a ter um mesmo rendimento fixo: de 0,5% ao mês + TR, ou 6,17% ao ano, como ocorria antes da mudança feita em 2012 nas regras.

Veja abaixo como fica um rendimento de R$ 1 mil para depósitos poupança num prazo de 12 meses, considerando a Selic no patamar de 9,25% ao ano.

— Antes: rendimento era de R$ 54,30 (totalizando R$ 1.054,30 ou 5,43% ao ano) para depósitos feitos a partir de maior de 2012 e de R$ 61,70 (totalizando R$ 1.061,70 ou 6,17% ao ano) para a poupança velha;

— Agora: rendimento será de R$ 68,00 (totalizando R$ 1.068,00 ou 6,8% ao ano) para todos os depósitos.

As simulações feitas pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças Administração e Contabilidade (Anefac) e consideram no cálculo uma TR em torno de 0,05%.

Confirmada a expectativa de desaceleração da inflação em 2022, a tendência, porém, é que a poupança ao menos pare de perder mensalmente para a inflação.

“Estamos passando por um período em que a taxa de juros vai subir bastante para poder conter a inflação. A Selic, segundo o próprio governo vem dizendo, deve ficar 3 a 4 pontos percentuais acima da inflação no ano”, afirmou a planejadora financeira Myrian Lund.

“Para quem é conservador, vai ter um momento de suspiro nesses próximos dois anos, o que pode ser uma ótima oportunidade para estudar e aprender a investir melhor”.

