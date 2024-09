Economia Poupança tem mais de 26 mil contas acima de R$ 1 milhão depositados

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

O valor de todas as contas milionárias representa 6% do total depositado em poupança. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O valor de todas as contas milionárias representa 6% do total depositado em poupança. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Brasil possui mais de 26,5 mil contas poupança com mais de R$ 1 milhão depositados, segundo dados do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Ao todo, o País tem 245,56 milhões de contas deste tipo em atividade e R$ 966,34 bilhões depositados. O valor de todas as contas milionárias representa 6% do total depositado em poupança, mas somente 0,01% do total de cadernetas ativas.

Na contramão das poupanças milionárias, as que possuem até R$ 100 representam 65,6% contas abertas no Brasil, cerca de 161 milhões de poupanças. Apesar do número de contas, elas representam somente 0,19% do valor depositado.

Já a faixa com mais de R$ 10 mil e até R$ 50 mil tem 14 milhões de poupanças, 44,6% do total, com cerca de R$ 29,92 milhões em depósitos.

Entre os valores milionários, as contas com valores entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões são 2,73% das contas, somando R$ 26,37 bilhões.

Dentre os investimentos em caderneta acima de R$ 20 milhões, somente 152 contas possuem os valores, num montante equivalente a R$ 7,83 bilhões, 0,81% dos valores depositados.

