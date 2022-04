Geral Pousada em que influenciadoras foram presas é a mesma onde empresário havia sido encontrado morto

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

Frequentada por famosos, a pousada Paraíso Perdido fica na Praia dos Garcez, na Bahia. (Foto: Reprodução)

A pousada de luxo em que duas influenciadoras foram presas e em que dois homens morreram em confronto com policiais militares, em Jaguaripe, no baixo sul da Bahia, é a mesma onde o empresário Leandro Troesch foi encontrado morto em fevereiro deste ano. Ele e a esposa, Shirley Figueiredo, donos da pousada Paraíso Perdido, cumpriam prisão domiciliar no local – dias depois da morte de Leandro, um dos funcionários da pousada, considerado peça-chave para a investigação, também morreu.

Frequentada por famosos, a pousada Paraíso Perdido fica na Praia dos Garcez e é próxima de uma vasta área verde e de um local onde ocorre o encontro do rio com o mar. O estabelecimento é também cercado por quilômetros de praias semivirgens.

No dia 5 de fevereiro deste ano, o empresário Leandro Troesch foi encontrado sem vida em um dos quartos do estabelecimento. Durante as investigações, o delegado responsável pelo caso, Rafael Magalhães, afirmou que o cofre da pousada foi esvaziado e que o local do crime foi alterado.

Um funcionário dele, Marcel Vieira, foi assassinado a tiros dias depois em Camassandi, um distrito de Jaguaripe. Conhecido como Billy, ele era considerado pela polícia uma testemunha importante para as investigações sobre a morte do patrão.

A esposa de Leandro, Shirley, bem como uma amiga, chamada Maqueila Bastos, são consideradas as principais suspeitas pelos crimes, segundo a polícia. Elas tiveram as prisões decretadas.

Maqueila foi detida em Sergipe no dia 24 de março, por ordem judicial, e posteriormente transferida para Salvador. Antes de ser presa suspeita de ter participação na morte de Leandro, Maqueila respondia em liberdade a processos por estelionato (ela e Sheyla ficaram amigas durante um período que passaram juntas na prisão).

Leandro e Shirley foram condenados a 14 e 9 anos de prisão, respectivamente, por terem participado de um crime de extorsão mediante sequestro. O crime aconteceu há mais de 20 anos, e até fevereiro de 2021, quando foram encontrados e presos, eram considerados foragidos. Posteriormente, tanto Shirley quanto Leandro passaram para prisão domiciliar. As informações são do portal de notícias G1.

