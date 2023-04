Rio Grande do Sul Prazo para inscrição no Auxílio Emergencial Gaúcho termina nesta terça-feira e não haverá nova prorrogação

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2023

O Auxílio Emergencial Gaúcho tem atendido os setores que foram mais afetados pelas restrições de circulação impostas pela pandemia Foto: José Cruz/Agência Brasil (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O número de cadastros para requisição do Auxílio Emergencial Gaúcho segue abaixo do esperado, faltando apenas um dia para o encerramento do prazo, que se encerra nesta terça-feira (25).

De acordo com a Procergs (Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul), até esta segunda-feira (24) foram registradas 11.127 inscrições de microempreendedores individuais (MEIs) e 22.537 de trabalhadores formais desligados dos setores de alojamento, alimentação e eventos devido às restrições da pandemia, totalizando 33.664 cadastros.

Depois de as inscrições quase triplicarem na primeira semana após a prorrogação do prazo para solicitação do Auxílio Emergencial Gaúcho, atingindo 27.365 solicitações, apenas 6.299 foram registradas desde então. Como a projeção é de 76,9 mil beneficiados, a Setur (Secretaria de Turismo), responsável pelos repasses nesta fase do auxílio, alerta que o prazo termina definitivamente na terça (25/4) e que não haverá nova prorrogação.

Os interessados têm direito à parcela única de R$ 800, que será paga por meio de transferência para conta corrente do Banrisul, ordem de pagamento ou PIX para qualquer conta bancária vinculada ao CPF do beneficiário. Os pagamentos começam no dia 22 de maio e serão concluídos ainda no primeiro semestre.

Auxílio Emergencial Gaúcho

O Auxílio Emergencial Gaúcho tem atendido os setores que foram mais afetados pelas restrições de circulação impostas pela pandemia. As três fases do programa totalizam R$ 106,9 milhões em subsídios e 97,5 mil beneficiários. Nas duas primeiras etapas, executadas em 2021, foram beneficiadas as mulheres chefes de família e as empresas do Simples Nacional dos setores de alojamento, alimentação e eventos.

