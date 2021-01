Porto Alegre Prazo para o pagamento do IPTU de Porto Alegre com desconto termina nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Contribuintes que fizerem a quitação em cota única terão desconto de 10%

O prazo para o pagamento IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2021 de Porto Alegre com desconto termina nesta terça-feira (05). De acordo com a prefeitura, os contribuintes que fizerem a quitação até amanhã, em cota única, terão desconto de 10%.

Além do pagamento com desconto, o calendário do IPTU 2021 tem a opção de parcelamento em 10 vezes, sem desconto, com vencimento da primeira em 8 de março. As guias de pagamento podem ser acessadas através do site da prefeitura de Porto Alegre, permitindo, além do acesso ao documento, que os contribuintes vejam como foi calculado o imposto cobrado pelo poder público. As guias também são enviadas pelos Correios.

Canoas

O pagamento do IPTU de Canoas poderá ser pago até o dia 20 de janeiro em cota única. O anúncio foi feito pelo prefeito de Canoas, Jairo Jorge, no último sábado, após sanção do projeto que inclui também a taxa de coleta de lixo. Quem optar por esse novo prazo, basta acessar o site da Prefeitura ou pedir a nova guia diretamente na Secretaria da Fazenda, a partir desta segunda-feira (04).

