Tecnologia Preço de celular 5G cai 30% e vendas crescem 230% no País

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

Até maio de 2021, um celular 5G era vendido por uma média de R$ 5.350. No mesmo período deste ano, o preço caiu para R$ 3.738. Foto: Reprodução Até maio de 2021, um celular 5G era vendido por uma média de R$ 5.350. No mesmo período deste ano, o preço caiu para R$ 3.738. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O aumento da oferta de smartphones intermediários compatíveis com as redes 5G, que estrearam nesta quarta-feira (6) em Brasília, colaborou para uma queda de 30,13% no preço médio dos aparelhos vendidos no varejo em maio deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado informa a consultoria GfK.

Até maio de 2021, um celular 5G era vendido por uma média de R$ 5.350. No mesmo período deste ano, o preço caiu para R$ 3.738.

O varejo vendeu 1,8 milhão de smartphones 5G, de janeiro a maio, segundo a GfK, um crescimento de 230% em unidades vendidas na comparação com o mesmo intervalo de 2021. Os modelos 5G representaram 12,5% do total de celulares vendidos de janeiro a maio deste ano.

“Até o início de 2021, havia apenas modelos premium no mercado”, disse Felipe Mendes, diretor geral da GfK para América Latina. “Já a partir da segunda metade do ano passado, principalmente na Black Friday, surgem os lançamentos intermediários custando entre R$ 1.700 e R$ 2.500, o que abriu o portfólio do 5G para modelos mais acessíveis”.

Mendes nota que o preço dos aparelhos 5G ainda está acima da média de R$ 1.601 praticada pelo mercado de celulares. Ele destaca que há oportunidade para que o varejo melhore as margens aproveitando a exposição gerada pela estreia do 5G no País.

Para usufruir da telefonia celular de quinta geração (5G), o consumidor precisa não apenas receber o sinal pela operadora de telefonia móvel, mas também ter um celular compatível com a tecnologia.

A Anatel destaca que o consumidor deve conferir, antes de adquirir os celulares, se eles vêm com um selo no chassi ou no manual que demonstra que são realmente compatíveis com o 5G.

Após a ativação do 5G em Brasília, as próximas capitais a terem o sinal liberado serão Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo, conforme informou Moisés Moreira, diretor da Anatel.

