O preço de imóveis anunciados para aluguel acelerou a queda e caiu 0,52% em julho sobre junho em Porto Alegre. Apesar disso, o Índice FipeZap de Locação Residencial ainda acumula alta de 5,86% em 12 meses, o que é mais do que o dobro da inflação.

É um comportamento bem diferente do que tem ocorrido nos imóveis à venda, que sobem no comparativo mensal com o estímulo ao crédito imobiliário, mas ainda têm uma alta pequena no acumulado de um ano.

O preço médio do metro quadrado fica em R$ 24,81. O indicador considerou mais de 26 mil anúncios de imóveis. Confira os bairros mais caros e mais baratos na capital gaúcha.

Bairros mais caros:

Jardim Europa R$ 52,18

Três Figueiras R$ 47,60

Praia de Belas R$ 44,08

Moinhos de Vento R$ 35,89

Bela Vista R$ 35,60

Bairros mais baratos:

Campo Novo R$ 12,17

Rubem Berta R$ 13,42

Parque Santa Fé R$ 13,52

Restinga R$ 13,95

Humaitá R$ 14,53