Preços da gasolina e do etanol nos postos recuam na semana; diesel tem alta

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2022

Preço médio do litro da gasolina passou de R$ 6,618 para R$ 6,596. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Os preços da gasolina e do etanol recuaram na primeira semana deste ano nos postos do país , segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira (7) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O levantamento semanal da ANP mostra que o preço médio do litro do combustível passou de R$ 6,618 para R$ 6,596 da semana passada para esta, o que representa uma queda de 0,33%.

No caso do etanol, a ANP reportou um redução de 0,24% nos preços praticados na bomba no mesmo período, passando de R$ 5,063 para R$ 5,051.

Já o diesel subiu de R$ 5,336 para R$ 5,344, um avanço de 0,15%.

No ano de 2021, o preço médio da gasolina comum subiu 44,3%, e o do diesel, 44,6%. A gasolina começou o ano, em janeiro passado, com o valor médio de R$ 4,622, enquanto o diesel estava em R$ 3,696 o litro. Em dezembro, os combustíveis fecharam o ano com uma média de R$ 6,670 e R$ 5,347, respectivamente.

O preço dos combustíveis foi um dos principais motivos para a alta da inflação em 2021. O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) terminou 2021 com alta de 10,42%, valor quase três vezes acima da meta estabelecida pelo governo para o ano, de 3,75%.

Com a escalada do preço do gás de cozinha, o governo vai começar a pagar o vale-gás a partir de 18 de janeiro. O auxílio ajuda as famílias de baixa renda a comprar o botijão de gás de 13 kg.

O pagamento do vale-gás vai começar para os beneficiários com final de Número de Inscrição Social (NIS) 1.

Operação-padrão

A operação-padrão dos auditores da Receita Federal não prejudicou o abastecimento de combustíveis, até o momento, segundo a ANP. O órgão regulador está acompanhando a situação por meio das empresas do setor, que prestam informações a ela.

“A agência continuará monitorando a situação e, caso necessário, tomará as providências cabíveis para garantir o abastecimento”, afirmou a ANP. A paralisação começou no dia 28 de dezembro. Os servidores da Receita protestam contra a falta de previsão no Orçamento do pagamento de bônus extra à categoria.

