Mundo Preços do petróleo sobem 2% com cortes na produção do Golfo dos Estados Unidos e perspectivas sobre oferta

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











As interrupções podem fornecer apenas um alívio momentâneo para os preços do petróleo. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O petróleo subiu cerca de 2 dólares o barril nesta terça-feira (27) depois de alcançar mínimas de nove meses no dia anterior, apoiado por cortes de oferta no Golfo do México antes da chegada do furacão Ian e com o dólar caindo de seu nível mais forte em duas décadas.

O Brent fechou em 86,27 dólares o barril, alta de 2,21 dólares, ou 2,6%. Na segunda-feira, a commodity caiu para 83,65 dólares, o menor nível desde janeiro. O petróleo WTI, dos EUA, encerrou a 78,50 dólares, um aumento de 1,79 dólar, ou 2%.

Os preços receberam apoio das expectativas dos analistas de possíveis cortes na oferta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), que deve se reunir para definir sua política em 5 de outubro.

Os produtores de petróleo offshore dos EUA disseram que estavam de olho no rastro do furacão Ian enquanto a poderosa tempestade fechava cerca de 11% da produção de petróleo no Golfo do México, enquanto se aproximava da Flórida.

As interrupções podem fornecer apenas um alívio momentâneo para os preços do petróleo, disse Bob Yawger, da Mizuho, em Nova York.

“Os barris voltarão em breve, imagino”, disse Yawger, acrescentando que há uma pequena chance de a tempestade mudar de rumo e forçar mais fechamentos.

Furacão Ian

Não se espera que o furacão Ian represente uma grande ameaça ao abastecimento nacional de petróleo e gasolina, mesmo que a tempestade de categoria três inviabilize parte da produção de petróleo no Golfo do México.

Os preços do petróleo subiram 2,4% na manhã de terça-feira (27), embora permaneçam perto dos mínimos de oito meses e caíram acentuadamente na semana passada.

O furacão Ian está se aproximando do oeste e centro da Flórida com ventos fortes de 200 km/h.

Embora possa haver problemas de abastecimento localizados na Flórida causados ​​pela tempestade, o furacão Ian não parece ser um grande risco para o abastecimento nacional de petróleo e gasolina em grande parte porque a Flórida não é um grande produtor ou refinador.

É importante ressaltar que o centro de refinarias e produtores da Costa do Golfo não está no caminho da tempestade como previsto atualmente.

“Este não será um evento significativo para o mercado global de petróleo”, disse Michael Tran, estrategista de commodities e inteligência digital da RBC Capital Markets.

No entanto, os meteorologistas dizem que o caminho do furacão Ian permanece incerto e uma mudança para o oeste mudaria as coisas, deixando de lado a produção adicional de petróleo no Golfo do México e no centro vital de refinarias do país na Louisiana e no Texas.

“O maior risco seria se o caminho mudasse e virasse para o oeste”, disse Bob McNally, presidente da consultoria Rapidan Energy Group.

“Até agora, não vejo muito impacto.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo