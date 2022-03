Porto Alegre Prédio incendiado da Secretaria de Segurança Pública é implodido em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A implosão – que teve custo de R$ 3,15 milhões – envolveu 28 instituições públicas e privadas Foto: Defesa Civil/Divulgação (Foto: Defesa Civil/Divulgação) Foto: Defesa Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma operação especial com artefatos explosivos implodiu os escombros que ainda restavam do prédio da SSP (Secretaria de Segurança Pública), neste domingo (06), em Porto Alegre.

Por se tratar de uma operação com 200 quilos de explosivos, uma série de medidas de prevenção foram adotadas desde a noite de sábado (05). Dentre elas, a evacuação dos imóveis em um raio de 300 metros, incluindo a Rodoviária da Capital e três estações da Trensurb.

A circulação de pessoas e o retorno dos moradores aos imóveis será liberada a partir das 12h, assim que a perícia avaliar não haver riscos por conta da fumaça, incêndios e outros riscos.

A implosão – que teve custo de R$ 3,15 milhões – envolveu 28 instituições públicas e privadas. A empresa responsável pela demolição da edificação comprometida é a mesma que realizou o serviço no antigo presídio do Carandiru e no Palace II.

Caso

As chamas no prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul iniciaram na noite de 14 de julho de 2021. No momento, entre 40 e 50 servidores estavam no local trabalhando, mas todos conseguiram deixar o edifício. Eles atuavam no Departamento de Comando e Controle Integrado, setor que funciona 24h por dia.

Durante o incêndio de grande proporções, que provocou desabamentos e um grande volume de fumaça, dois bombeiros morreram.

Acompanhe o momento da implosão: (Vídeo: Carlo Stifelman/Divulgação)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre