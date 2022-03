Porto Alegre Unidades Álvaro Difini e Moab Caldas estendem horário de funcionamento nesta segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

Clínica da Família Álvaro Difini vai passar a atender das 7h às 22h Foto: Cristine Rochol/PMPA Clínica da Família Álvaro Difini vai passar a atender das 7h às 22h. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A partir desta segunda-feira (07), a Clínica da Família Álvaro Difini, na Restinga, e a Unidade de Saúde Moab Caldas, no Santa Tereza, em Porto Alegre, que atendem das 8h às 20h, irão passar a atender das 7h às 22h.

A mudança faz parte de uma série de ampliações programadas pela SMS (Secretaria Municipal da Saúde) para garantir o acesso às consultas e exames de rotina a partir de horários flexíveis de atendimento.

De acordo com a diretora de Atenção Primária à Saúde, Caroline Schirmer, a ação é baseada no Programa “Saúde na Hora”, do Ministério da Saúde. “Aderimos à iniciativa pensando no cidadão que não consegue comparecer nos postos em horário comercial. Com o Programa, contemplamos um número muito maior de pessoas”, destaca Caroline.

Até o fim de março, a intenção da SMS é que outras Unidades de Saúde também estendam o horário de atendimento. Na última quinta-feira, 3, as Unidades de Saúde 1° de Maio e São José ampliaram o atendimento em uma hora e passaram a atender das 7h às 22h e das 7h às 19h respectivamente.

Ampliação de horário para testagem

A partir da segunda, 7, o Centro de Testagem para Covid-19 localizado na avenida Bento Gonçalves, nº 6670, bairro Partenon (anexo à US São Carlos), terá o horário de encerramento ampliado das 17h para as 20h. O motivo é a procura por atendimentos sintomáticos, que têm sido mais intensa no início da noite. Nos demais Centros de Testagem, o atendimento permanece até as 17h.

Confira a lista completa dos locais de testagem na Capital:

– Cinco Centros de Testagem para pacientes sintomáticos de Covid-19*

Rua Sarmento Leite, 425

Avenida Wenceslau Escobar, 110 – bairro Tristeza

Rua Álvaro Difini, 520 – Restinga

Avenida Bento Gonçalves, 6670 – bairro Partenon

Avenida Assis Brasil, 6615 – bairro Sarandi

*Atendimento das 9h às 17h (exceto na av. Bento Gonçalves, que encerra-se às 20h), de segunda a sexta-feira (exceto feriados).

– 132 unidades de saúde

