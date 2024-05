Geral Prefeito de Canoas corrige informação e nega nove mortes em UTI

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Canoas foi um dos locais mais afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após divulgar a informação, em conversa com o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, de que nove pacientes haviam falecido em razão da inundação da UTI do Hospital de Pronto Socorro de Canoas, o prefeito do município, Jairo Jorge (PSD), corrigiu a notícia em vídeo publicado em suas redes sociais na madrugada desse domingo (5).

“A água entrou, teve um colapso na UTI por problema de energia. Tentamos manter os pacientes, mas não conseguimos e, por isso, morreram nove”, havia afirmado o prefeito em uma conversa por telefone celular com o ministro que divulgou em suas redes sociais.

Na nova publicação, Jorge explica que recebeu a informação do secretário de saúde do município, Mauro Sparta, e que repassou a notícia para o ministro e para o governador Eduardo Leite. Posteriormente, Sparta esteve no hospital e conversou com o corpo clínico, quando pôde esclarecer os números reais da tragédia.

“Não faleceram nove pessoas. Tivemos, na verdade, dois óbitos. Um óbito de uma pessoa que estava em morte cerebral e que nessa transferência veio a falecer, e de uma outra pessoa que se jogou do quarto andar de um prédio e em razão das múltiplas faturas, pela gravidade da situação, nessa transposição acabou falecendo. 11 pacientes foram transferidos com sucesso”, destacou Jorge.

Canoas foi um dos locais mais afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Ainda segundo o prefeito, “180 mil pessoas foram atingidas e mais da metade da cidade foi praticamente destruída”. Ainda no vídeo, o político agradeceu ao Exército e à Força Aérea brasileira pela disponibilização de sete helicópteros para auxiliar nos resgates e lamentou o uso político da tragédia:

“Informações desencontradas e fake news muitas vezes acabam gerando tumulto, mas o que é mais grave é o uso político. Temos uma cidade traumatizada, vivendo uma guerra, uma cidade destruída. E eu vejo pessoas falando em ‘direita’ e ‘esquerda’. Pelo amor de Deus, é a vida em primeiro lugar, vamos ter solidariedades. Vamos deixar a politicagem e as brigas pra depois.”

Deslocamento

Em outra frente, o deslocamento dos motoristas de Canoas para Porto Alegre oferece uma única opção, em virtude dos transtornos causados pelas cheias na Região Metropolitana. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (SMTM), na tarde desse domingo (5), há somente um trajeto para o trânsito entre as duas cidades.

O condutor pode deixar Canoas seguindo em direção à Gravataí pela BR-290 (Freeway) e, posteriormente, ingressar na RS-118 rumo a Alvorada, para então entrar pela avenida Baltazar de Oliveira Garcia. Os trajetos pela BR-116 ou pela BR-448, em direção à capital, estão impossibilitados devido a elevação dos níveis das águas. Os motoristas devem prestar muita atenção às sinalizações apontadas pelos agentes de trânsito para as ruas que podem ser acessadas dentro das cidades. As informações são do jornal O Globo e da prefeitura de Canoas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/prefeito-de-canoas-se-corrige-e-nega-nove-mortes-em-uti/

Prefeito de Canoas corrige informação e nega nove mortes em UTI

2024-05-05