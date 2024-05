Geral Governo da Itália oferece auxílio ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

A premiê Giorgia Meloni lamentou a tragédia no Rio Grande do Sul. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a premiê Giorgia Meloni, o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, expressou nesse domingo (5), “solidariedade” ao Brasil por conta das “trágicas inundações no Rio Grande do Sul” e ofereceu “condolências às famílias das vítimas e proximidade a todos aqueles que enfrentam essa terrível prova”.

“Estamos prontos a contribuir para as ajudas à população”, escreveu Crosetto em seu perfil no X (antigo Twitter).

Pouco antes, Meloni já havia lamentado a tragédia no Rio Grande do Sul com uma mensagem na mesma rede social.

“É com dor que tomo conhecimento da tremenda inundação que atingiu o Rio Grande do Sul, colocando de joelhos a cidade de Porto Alegre, no Brasil. A minha mais sincera proximidade e do governo italiano às populações afetadas”, declarou a primeira-ministra.

Balanço das inundações

Até esse domingo, o balanço das inundações é de 78 mortos, mais de 100 desaparecidos, quase 135 mil pessoas fora de casa e cerca de 850 mil indivíduos afetados. As informações são da agência de notícias Ansa.

